DATEV eG

Übernahme von Amazon Payments Europe-Zahlungsdaten in das DATEV-Rechnungswesen-Programm.

DATEV bietet eine Schnittstelle, um Zahlungsdaten aus Amazon Payments Europe automatisiert in das DATEV-Rechnungswesen zu übernehmen.

Anbieter der Schnittstelle ist DATEV und diese berät dazu. Bei Fragen kann die Schaltfläche „DATEV kontaktieren“ genutzt werden. Anfragen werden von DATEV bearbeitet.