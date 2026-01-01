Highlights

  • Automatisierte Übernahme und Aufbereitung von Zahlungsdaten aus eBay
  • Online-Anwendung zur Sichtung und Bearbeitung von Buchungsvorschlägen
  • Automatische Zuordnung der Zahlungsdaten zu Rechnungsbuchungen 
  • Regelbasierte Automatisierung und Qualitätsverbesserung der Buchungsvorschläge
  • Bereitstellung der Buchungssätze für die DATEV-Rechnungswesen-Programme

 

Weitere Funktionen
  • Mit wenigen Schritten lässt sich das eBay-Konto in der Online-Anwendung einrichten 
  • Übersicht aller angebundenen Zahlungsdienstleister in der Online-Anwendung

Schnittstellen

DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister

Allgemein

Mit dem DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister können Zahlungsdaten von verschiedenen Zahlungsdienstleistern in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister einrichten: Informationsmaterialien zur Einrichtung des DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Individuelle und kostenfreie Unterstützung bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices.
  • Für Support-Anfragen steht der DATEV-Programmservice Kanzlei-Rechnungswesen zur Verfügung. Per Servicekontakt oder telefonisch unter +49 911 319-38600 erreichbar.

 

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Preis

Ab 10,00 Euro/Monat.

Weitere Preisinformationen im DATEV-Shop.