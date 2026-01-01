Highlights
- Automatisierte Übernahme und Aufbereitung von Zahlungsdaten aus Shopify
- Online-Anwendung zur Sichtung und Bearbeitung von Buchungsvorschlägen
- Automatische Zuordnung der Zahlungsdaten zu Rechnungsbuchungen
- Regelbasierte Automatisierung und Qualitätsverbesserung der Buchungsvorschläge
- Bereitstellung der Buchungssätze für die DATEV-Rechnungswesen-Programme
Weitere Funktionen
- Mit wenigen Schritten lässt sich das Shopify-Konto in der Online-Anwendung einrichten
- Übersicht aller angebundenen Zahlungsdienstleister in der Online-Anwendung
DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister für Shopify ergänzt
Schnittstellen
DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister
Allgemein
Mit dem DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister können Zahlungsdaten von verschiedenen Zahlungsdienstleistern in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister einrichten: Informationsmaterialien zur Einrichtung des DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Individuelle und kostenfreie Unterstützung bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices.
- Für Support-Anfragen steht der DATEV-Programmservice Kanzlei-Rechnungswesen zur Verfügung. Per Servicekontakt oder telefonisch unter +49 911 319-38600 erreichbar.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter: