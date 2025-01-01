Highlights
- Eigene App
- Kassenbuch
- EFT Anbindung
- Hotel PMS
- Küchenmonitor
Weitere Funktionen
- Handhelds
- Kundenbindung (IHKK)
- Schankanlagen Anbindung
- Terminal (Tablets)
- Gutscheine
- Tarif Modul
- Eintrittsmodul
- Mehrsprachigkeit
- Adressverwaltung
- Statistiken
Das Unternehmen CASPOS EuCaSoft GmbH mit Sitz in Hauenstein wurde 1995 gegründet und ist seit Dezember 2025 Partner der DATEV.
Schnittstellen
DATEV Datenservice Kassenarchiv
Allgemein
Mit dem Datenservice Kassenarchiv können täglich automatisiert Einzelaufzeichnungen im Format der DFKA-Taxonomie aus dem (Kassen-)Vorsystem in das DATEV Kassenarchiv online übergeben und anschließend in DATEV Kassenbuch online übernommen werden.
Für das Erstellen prüffähiger Dateien ist der Unternehmer selbst verantwortlich.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt mit Unterstützung eines Fachhandelspartners. Übersicht Fachhandelspartner.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
490,00 Euro Grundlizenz, Business Card ab 19,90 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
