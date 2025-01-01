Allgemein

Mit der Datei-Schnittstelle DATEV Factoring können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner aus dem Bereich Factoring und den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ausgetauscht werden.

Prozess DATEV Factoring als Grafik

Speziell bei diesem Partner

Lesende Szenarien: Debitorenstammdaten, offene Posten

Schreibende Szenarien: Buchungsinformationen, Kontensalden zum Abgleich mit der Buchführung, Statusinformationen zu den OPOS, Dispoinformationen (Limitinformationen)

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

Hilfe-Video und Anleitung zur Einrichtung von DATEV Factoring.



Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben