Highlights
- Sofortiger Zahlungseingang trotz langer Zahlungsziele
- Kompletter Schutz vor Forderungsausfällen
- Regelmäßige Überprüfung der Bonität von Kunden
- Zusatzerträge durch konsequente Nutzung von Skonti
- Entlastung der Ressourcen in der Buchführung
Weitere Funktionen
- Übermittlung bereits in der Buchführung erfasster Debitorenstammdaten und OPOS
- Erstellung der benötigten Journaldateien
- Automatische Erstellung der „Entwicklung des Forderungsbestands“
- Import von Bestands- und Debitoreninformationen
- Erzeugung von Buchungsvorschlägen für die Buchführung
- Erstellung der benötigten Protokolldateien
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Full-Service und Inhouse Factoring ergänzt
Schnittstellen
DATEV Factoring
Allgemein
Mit der Datei-Schnittstelle DATEV Factoring können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner aus dem Bereich Factoring und den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ausgetauscht werden.
Prozess DATEV Factoring als Grafik
Speziell bei diesem Partner
- Lesende Szenarien: Debitorenstammdaten, offene Posten
- Schreibende Szenarien: Buchungsinformationen, Kontensalden zum Abgleich mit der Buchführung, Statusinformationen zu den OPOS, Dispoinformationen (Limitinformationen)
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Hilfe-Video und Anleitung zur Einrichtung von DATEV Factoring.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.