Highlights

  • Sofortiger Zahlungseingang trotz langer Zahlungsziele
  • Kompletter Schutz vor Forderungsausfällen
  • Regelmäßige Überprüfung der Bonität von Kunden
  • Zusatzerträge durch konsequente Nutzung von Skonti
  • Entlastung der Ressourcen in der Buchführung

Weitere Funktionen
  • Übermittlung bereits in der Buchführung erfasster Debitorenstammdaten und OPOS
  • Erstellung der benötigten Journaldateien
  • Automatische Erstellung der „Entwicklung des Forderungsbestands“
  • Import von Bestands- und Debitoreninformationen
  • Erzeugung von Buchungsvorschlägen für die Buchführung
  • Erstellung der benötigten Protokolldateien

Schnittstellen

DATEV Factoring

Allgemein

Mit der Datei-Schnittstelle DATEV Factoring können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner aus dem Bereich Factoring und den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ausgetauscht werden.

Prozess DATEV Factoring als Grafik

 

Speziell bei diesem Partner

  • Lesende Szenarien: Debitorenstammdaten, offene Posten
  • Schreibende Szenarien: Buchungsinformationen, Kontensalden zum Abgleich mit der Buchführung, Statusinformationen zu den OPOS, Dispoinformationen (Limitinformationen)

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

Hilfe-Video und Anleitung zur Einrichtung von DATEV Factoring.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Preis

Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.