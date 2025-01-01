Highlights
- Vom Shopify- und Stripe-Support-Team empfohlen
- Automatische Zuordnung der Zahlungsanbieter zu den Erlösen
- Persönlicher Kundensupport und Onboarding-Hilfe für E-Commerce-Neulinge
- Individuelle Einstellungen für passive Rechnungsabgrenzung und Jahresabos
- OSS-ready, E-Commerce-BWA und E-Rechnungs-fähig
Weitere Funktionen
- Über den Webbrowser zugänglich, keine Installation erforderlich
- Kostenlose Einrichtungshilfe für E-Commerce-Neulinge und Experten
- Kostenfreier Steuerberatungs-Account ermöglicht Multi-Mandanten-Nutzung
- Individualisierungsmöglichkeiten bei Kontierung (SKR03/04/07 oder individuell)
- Optionale Kontenvorschläge und Einrichtung
- Optionale Rechnungserstellung für Shopify
- Optionale Belegverknüpfung (Shopify/Stripe Billing/Chargebee)
- Geringer Aufwand für Unternehmer (Checkliste) und Anleitungen für Buchhaltungsteams
- Interaktive Schulungen und Weiterbildungen im E-Commerce und SaaS für Kanzleien
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Einblick in die Lösung
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
- Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.
- Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in pathway.
- Buchungsstapel zum DATEV Buchungsdatenservice übertragen und im Rechnungswesen importieren.
- Erstellung eines neuen Nutzer-Accounts in pathway.
- Onboarding für Steuerberater in pathway.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
E-Rechnung
Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:
Lösung erstellt E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- XRechnung
- ZUGFeRD 2.x
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
DATEVnet
Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.
Achten Sie darauf, die aktuellste Version der DATEV Proxyeinstellungen zu verwenden (Dok.-Nr. 0904080).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.