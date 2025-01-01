Highlights

  • Spezialprodukt für die Abrechnung landwirtschaftlicher Saison-Arbeitskräfte
  • Mobile Zeit- und Mengenerfassung auf dem Feld
  • Rückverfolgbarkeit der Ware
  • Grundlage für Zertifizierungen (QS Global Gap) in der Lebensmittelerzeugung

Weitere Funktionen
  • Umfangreiche Verwaltung von Mitarbeitenden
  • Erfassung aller Helferdaten (Arbeitsvertrag, Arbeitsgenehmigung, Sozialversicherung, Einwohnermeldeamt, etc.)
  • Mengen- und Zeiterfassung
  • Mobile Datenerfassung
  • Lohn- und Bonusberechnung
  • Vorschüsse und Auszahlungen
  • Gruppenbuchungen
  • Meldung an die Krankenkassen

Schnittstellen

DATEV Lohnimportdatenservice

Allgemein

Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.

Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

ASCII-Format

ASCII-Format

Mit der Datei-Schnittstelle, ASCII-Format, können Stamm- und Bewegungsdaten aus der Partnerlösung exportiert und in DATEV Lohn und Gehalt importiert werden.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Preis

Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.