Highlights
- Spezialprodukt für die Abrechnung landwirtschaftlicher Saison-Arbeitskräfte
- Mobile Zeit- und Mengenerfassung auf dem Feld
- Rückverfolgbarkeit der Ware
- Grundlage für Zertifizierungen (QS Global Gap) in der Lebensmittelerzeugung
Weitere Funktionen
- Umfangreiche Verwaltung von Mitarbeitenden
- Erfassung aller Helferdaten (Arbeitsvertrag, Arbeitsgenehmigung, Sozialversicherung, Einwohnermeldeamt, etc.)
- Mengen- und Zeiterfassung
- Mobile Datenerfassung
- Lohn- und Bonusberechnung
- Vorschüsse und Auszahlungen
- Gruppenbuchungen
- Meldung an die Krankenkassen
Zum Partner
Das Unternehmen Agroproject Technologie und Informationssysteme GmbH & Co. KG mit Sitz in Rheine wurde 2002 gegründet und ist seit Januar 2017 Partner der DATEV. Mehr Infos unter:
Schnittstellen
DATEV Lohnimportdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.
Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
ASCII-Format
ASCII-Format
Mit der Datei-Schnittstelle, ASCII-Format, können Stamm- und Bewegungsdaten aus der Partnerlösung exportiert und in DATEV Lohn und Gehalt importiert werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.