- Zentrale Vorgangsverwaltung mit automatisierter Zuordnung
- Kanzlei-Marketing
- Proaktive und interessenbasierte Mandantenentwicklung
- Digitale mandantenorientierte Onboarding-Prozesse
- Netzwerkaufbau und -pflege mit Geschäftspartnern
- Digitale Formulare für den Informations- und Datenaustausch mit Mandanten
- Integration mit den Produkten aus der Welt von Microsoft Office 365
- Relevante Daten auf einen Blick durch Anbindung von DATEV-Lösungen
- Hugo AI: Einsatz von Künstlicher Intelligenz für ein vorausschauendes Mandantenmanagement
- CRM-Standards: Verwaltung von Firmen und Kontaktpersonen sowie die Pflege von Aktivitäten, Terminen und Aufgaben
- Echtzeit-Reportings und -Dashboards
- Mobile CRM: Nutzung von SuperOffice CRM via App
- Moderne und sichere Cloud-Technologie
- Langjährige Erfahrung in der Implementierung von CRM-Projekten
- Partnermanagement und mit Mandatsvermittlungsstatistik
Das Unternehmen SuperOffice GmbH mit Sitz in Dortmund wurde 1994 gegründet und ist seit August 2018 Partner der DATEV. Mehr Infos unter:
DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen
Mit dem Belegbilderservice Rechnungswesen können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Belegbilderservice Rechnungswesen als Grafik
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEVconnect Zentrale Stammdaten
Mit DATEVconnect Zentrale Stammdaten können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den Zentralen Stammdaten im DATEV-Arbeitsplatz ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.
Prozess DATEVconnect Zentrale Stammdaten als Grafik
Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
