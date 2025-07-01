Highlights

  • Zentrale Vorgangsverwaltung mit automatisierter Zuordnung
  • Kanzlei-Marketing
  • Proaktive und interessenbasierte Mandantenentwicklung
  • Digitale mandantenorientierte Onboarding-Prozesse
  • Netzwerkaufbau und -pflege mit Geschäftspartnern

Weitere Funktionen
  • Digitale Formulare für den Informations- und Datenaustausch mit Mandanten
  • Integration mit den Produkten aus der Welt von Microsoft Office 365
  • Relevante Daten auf einen Blick durch Anbindung von DATEV-Lösungen
  • Hugo AI: Einsatz von Künstlicher Intelligenz für ein vorausschauendes Mandantenmanagement
  • CRM-Standards: Verwaltung von Firmen und Kontaktpersonen sowie die Pflege von Aktivitäten, Terminen und Aufgaben
  • Echtzeit-Reportings und -Dashboards
  • Mobile CRM: Nutzung von SuperOffice CRM via App
  • Moderne und sichere Cloud-Technologie
  • Langjährige Erfahrung in der Implementierung von CRM-Projekten
  • Partnermanagement und mit Mandatsvermittlungsstatistik

Schnittstellen

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

Allgemein

Mit dem Belegbilderservice Rechnungswesen können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.

Prozess des Belegbilderservice Rechnungswesen als Grafik

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


DATEVconnect Zentrale Stammdaten

Allgemein

Mit DATEVconnect Zentrale Stammdaten können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den Zentralen Stammdaten im DATEV-Arbeitsplatz ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.

Prozess DATEVconnect Zentrale Stammdaten als Grafik

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.


Preis

Ab 55,00 Euro/Monat.

Weitere Preisinformationen auf der Website des Partners.

