Highlights
- Modular gestaltbare Gesamtlösung für die Transportbranche
- Abdeckung der Anforderungen an ein Transport-Management
- Abdeckung der Anforderungen an ein Tourenplanungs-, Laderaumoptimierungs- und Lagerverwaltungssystem
Weitere Funktionen
- Frachtabwicklung, Transportplanung und grafische Disposition
- Integriertes Dokumenten-Management-System
- Gutschriftensystem
- Fuhrparkterminverwaltung und Fuhrparkkostenrechnung
- Personal- und Urlaubsverwaltung
- Intermodale Transporte
- Internetbausteine unter anderem für Sendungsverfolgung und Auftragserfassung
- Lagerverwaltung
- Telematik-Integration
Schnittstellen
DATEVconnect Rechnungswesen
Allgemein
Mit DATEVconnect Rechnungswesen können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den DATEV-Rechnungswesen-Programmen, der DATEV Anlagenbuchführung und DATEV Kostenrechnung ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.
Prozess DATEVconnect Rechnungswesen als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Folgende Daten können lesend aus den DATEV-Rechnungswesen-Programmen abgerufen werden: Offene und ausgeglichene Posten, Kunden- und Lieferantenstammdaten.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
E-Rechnung
Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:
Lösung erstellt E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- XRechnung
Preis
Preisinformatonen auf Anfrage beim Partner.
