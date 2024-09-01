Eigentümer einer selbstbewohnten Immobilie haben i. d. R. hohe Kapitalwerte gebunden.

Wird Geld benötigt, so gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, um Teile des Vermögens zu Lebzeiten zu verwerten oder z. B. Mittel für eine Sanierung zu beschaffen.

Vor allem Senioren, die mit zunehmendem Alter schwerer und zu unattraktiven Konditionen einen Kredit auf dem allgemeinen Kapitalmarkt erhalten, suchen nach Alternativen.

Die Mandanteninformation gliedert sich in drei Themenbereiche: