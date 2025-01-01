Arbeiten mit DATEV Eigenorganisation comfort (Module 1-5)
- Arbeitsplatz und Zentrale Stammdaten
- Zeit-/Leistungserfassung und Aufträge
- Rechnungsvorbereitung und Erstellung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Als Neuanwender von DATEV Eigenorganisation comfort machen wir Sie fit für das Arbeiten mit Ihrer DATEV-Software zur Kanzleiorganisation.
Das Paket ist in fünf aufeinander aufbauende Module gegliedert. Mit praktischen Beispielen lernen Sie die Grundlagen und Möglichkeiten Ihres DATEV-Programms kennen. Damit Sie das Gelernte in der Praxis umsetzen können, ist es erforderlich, dass die Ersteinrichtung des Programms in der Kanzlei erfolgt ist.
Themen
-
Modul 1: DATEV Arbeitsplatz und Zentrale Stammdaten
-
Modul 2: Zeit-/Leistungserfassung und Aufträge
-
Modul 3: Rechnungsvorbereitung und Erstellung
-
Modul 4: Dokumentenablage und Vorlagenverwaltung
-
Modul 5: Post, Fristen und Bescheide
Details
Teilnehmerkreis
-
Neuanwender des DATEV-Programms Eigenorganisation comfort in Kanzleien
-
Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Georg Schwarz
Mitarbeiter der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.