Art.-Nr. 77852 | Lernvideo (Vortrag)

Arbeiten mit DATEV Eigenorganisation comfort (Module 1-5)

Starten Sie sicher mit Ihrem DATEV-Programm Eigenorganisation comfort!
  • Arbeitsplatz und Zentrale Stammdaten
  • Zeit-/Leistungserfassung und Aufträge
  • Rechnungsvorbereitung und Erstellung
Einmalig
435,00 €
Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Hinweis Stand der Lernvideos: Januar 2025 bis Mai 2022 (je nach Stand des Einzelmoduls)
Dauer ca. 9 Std.
Nutzungsdauer 24 Monate
Als Neuanwender von DATEV Eigenorganisation comfort machen wir Sie fit für das Arbeiten mit Ihrer DATEV-Software zur Kanzleiorganisation.

Das Paket ist in fünf aufeinander aufbauende Module gegliedert. Mit praktischen Beispielen lernen Sie die Grundlagen und Möglichkeiten Ihres DATEV-Programms kennen. Damit Sie das Gelernte in der Praxis umsetzen können, ist es erforderlich, dass die Ersteinrichtung des Programms in der Kanzlei erfolgt ist.

Themen

  • Modul 1: DATEV Arbeitsplatz und Zentrale Stammdaten

  • Modul 2: Zeit-/Leistungserfassung und Aufträge

  • Modul 3: Rechnungsvorbereitung und Erstellung

  • Modul 4: Dokumentenablage und Vorlagenverwaltung

  • Modul 5: Post, Fristen und Bescheide

Teilnehmerkreis

  • Neuanwender des DATEV-Programms Eigenorganisation comfort in Kanzleien

  • Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Portraitbild der referierenden Person Georg Schwarz

Georg Schwarz

Mitarbeiter der DATEV eG

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

