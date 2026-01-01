Beschäftigung von Angehörigen in der GmbH, 2. Auflage (E-Book)
- Fremdvergleich und Vertragsgestaltung bei Angehörigenverträgen in der GmbH
- Risiken und steuerliche Folgen verdeckter Gewinnausschüttungen
- Gefahr des Missbrauchs durch Scheinarbeitsverträge ausräumen
Erscheinungstermin: vsl. Juli 2026
Beschreibung
Die Beschäftigung von Angehörigen in der GmbH zählt zu den besonders beratungs- und prüfungsintensiven Themenbereichen im Steuerrecht. Vertragsverhältnisse mit nahestehenden Personen stehen regelmäßig im Fokus der Finanzverwaltung und erfordern eine sorgfältige Gestaltung sowie eine konsequente Umsetzung in der Praxis. Gleichzeitig bieten sie – bei rechtssicherer Ausgestaltung – weiterhin zulässige und sinnvolle Gestaltungsmöglichkeiten.
Die 2. Auflage des Kompaktwissens „Beschäftigung von Angehörigen in der GmbH“ greift die aktuellen Entwicklungen in Rechtsprechung und Verwaltungspraxis auf. Das Werk berücksichtigt insbesondere die neuere BFH-Rechtsprechung zur verdeckten Gewinnausschüttung sowie aktuelle Verwaltungsauffassungen und zeigt deren Auswirkungen auf die steuerliche Anerkennung von Angehörigenbeschäftigungen auf.
Praxisnah und strukturiert erläutert das Kompaktwissen die wesentlichen Anforderungen an Fremdvergleich, Vertragsgestaltung und tatsächliche Durchführung. Neben arbeitsrechtlichen und steuerlichen Grundlagen werden auch gesellschaftsrechtliche Bezüge sowie sozialversicherungsrechtliche Fragestellungen behandelt.
Die Neuauflage bietet somit eine kompakte und verlässliche Orientierung, sowohl für die laufende Beratung als auch für Gestaltungsentscheidungen und die Überprüfung bestehender Vertragsverhältnisse.
Autoren
Dr. Christopher Lieb LL.M. Eur.
Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Dr. Christopher Lieb berät und vertritt Unternehmen und Freiberufler zu gesellschaftlichen Fragestellungen. Er ist darüber hinaus spezialisiert auf Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. Er ist Lehrbeauftragter der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm und ständiges Mitglied des gemeinsamen Fachprüfungsausschusses „gewerblicher Rechtsschutz“ der Rechtsanwaltskammern Bamberg und Nürnberg.
Axel-Friedrich Foerster
Betriebswirt (VWA)
Herr Axel-Friedrich Foerster ist zuständig für Grundsatzfragen zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht bei dem Energieversorgungsunternehmen N-ERGIE AG in Nürnberg. Zuvor war er bei der Schwarz Gruppe und im Energiekonzern E.ON zentraler Ansprechpartner für Fragen der nationalen und internationalen Arbeitnehmerbesteuerung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen und umfangreiches Praxiswissen und ist Mitglied in mehreren Fachgremien.
