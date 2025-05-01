Betriebliches Rechnungswesen - fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung für Einsteiger
- Rechtliche Grundlagen und Systematik von Finanzbuchführung und Umsatzsteuer
- Buchen auf T-Konten und Bearbeiten von Geschäftsvorfällen anhand praktischer Übungen
- Kontenrahmen und Kontenplan: Geschäftsvorfälle kontieren nach DATEV-SKR 03/04
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die in der Praxis notwendigen Grundlagen der Finanzbuchführung erarbeiten Sie sich Schritt für Schritt mit Hilfe dieses Online-Trainings. So erhalten Sie einen Überblick über die Geschäftsvorfälle, die innerhalb eines Jahres zu buchen sind. Zudem lernen Sie die gesetzlichen Vorschriften kennen. Anhand von Beispielen und Tipps werden alle Inhalte vermittelt. Damit sind Sie auf Ihre tägliche Arbeit – die Erstellung der Buchführung – vorbereitet.
Themen
- Rechtliche Grundlagen und Systematik der Finanzbuchführung
- Inventur ‒ Inventar ‒ Bilanz
- Buchen auf T-Konten und Bearbeitung von Geschäftsvorfällen
- Bestands- und Erfolgskonten und deren Abschluss
- Kontokorrent buchen über Debitoren und Kreditoren
- Kontenrahmen und Kontenplan: Geschäftsvorfälle kontieren nach DATEV-SKR 03/04
- Rechtliche Grundlagen und Systematik der Umsatzsteuer
- Behandlung der Umsatzsteuer in der Buchführung
- Ist- oder Soll-Versteuerung
- Umsatzsteuer-Voranmeldung erstellen
Details
Teilnehmerkreis
- Für Auszubildende und Berufseinsteigende besonders geeignet
- Kanzleimitarbeiter ohne Vorkenntnisse in der Finanzbuchführung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen ohne Vorkenntnisse in der Finanzbuchführung, insbesondere Neuanwenderinnen und Neuanwender von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen und DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Christian Wielgoß
Steuerfachangestellter
Allgemeine Informationen Training online
Verfügbarkeit des Training online
Das Training online steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte der Kurs zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieser bereitgestellt wird.
Wo finden Sie das Training online?
Ihren gebuchten Kurs finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Was ist ein Training online?
Ein Training online ist ein interaktiver Selbstlernkurs, mit dem Sie Ihr Thema selbstgesteuert erarbeiten. Ein Lernpfad führt Sie durch mehrere Lernabschnitte und gibt Ihnen Orientierung über Ihre aktuelle Lernposition und Ihren individuellen Bearbeitungsfortschritt. Die Lernabschnitte enthalten einen vielseitigen Lernmedien-Mix aus Videos, Übungseinheiten und Tests. Nach Bestehen des Abschlusstest erhalten Sie Ihren persönlichen DATEV-Wissensnachweis.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Training online auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Wissensnachweis
Überprüfen Sie Ihren Lernerfolg mit einem Online-Abschlusstest: Dieser Test steht Ihnen am Ende des Kurses zur Verfügung und beinhaltet insgesamt 20 Multiple-Choice- oder Zuordnungsfragen. Wenn Sie 80% der Maximalpunktzahl erreicht haben, erhalten Sie einen DATEV Wissensnachweis zur Bestätigung Ihres erworbenen Wissens.