Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - abschließende Tätigkeiten und Mandantenverwaltung
- Der Monatsabschluss
- Rechenzentrumsrelevante Datenübermittlungen
- Mandantenstammdaten
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Modul lernen Sie, wie es nach der Erfassung und Abstimmung der Buchführung im Zuge eines Monatsabschlusses weitergeht. Sie erfahren, wie Sie die Auswertungen der Finanzbuchführung effektiv ausgeben, Buchungsstapel verwalten und festschreiben. Auch die Datenübermittlung ins und Datenarchivierung im Rechenzentrum sowie der assistentengeführte Abschluss der Buchungsperiode werden besprochen. Darüber hinaus lernen Sie die „Bestandsdienste Rechnungswesen“ und deren Funktionen kennen. Abschließend zeigen wir Ihnen, wie Sie Mandantenstammdaten ändern und neue Mandanten anlegen.
Günstiger im Paket
Dieses Seminar ist Bestandteil des Paketes "Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (Modul 1-4)" (Lernvideos: Art.-Nr. 77767 ; Online-Seminare: Art.-Nr. 77090). Je nach Vorwissen und Interesse können Sie diese einzeln buchen oder Sie profitieren vom attraktiven Paketpreis beim Buchen aller Module.
Themen
-
Finanzbuchführung ausgeben
-
Buchungsstapel verwalten und festschreiben
-
Datenübermittlung und -archivierung
-
Der assistentengeführte Abschluss der Buchungsperiode
-
Bestandsdienste Rechnungswesen
-
Mandantenstammdaten ändern
-
Mandant anlegen
Details
Teilnehmerkreis
- Neuanwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
- Auch für Wiedereinsteiger geeignet
Fachliche Voraussetzungen
- Theoretische Buchführungskenntnisse
- Wir empfehlen dazu das Präsenzseminar„Betriebliches Rechnungswesen – fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung für Einsteiger" (Art.-Nr. 70155)
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Sandra Zeis
Dipl.-Wirtschaftsjuristin, Steuerberaterin
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar (inklusive Lernvideo)
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das zugehörige Lernvideo steht Ihnen mit Bestellung des Online-Seminars auf der Lernplattform zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.