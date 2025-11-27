In diesem Modul lernen Sie, wie es nach der Erfassung und Abstimmung der Buchführung im Zuge eines Monatsabschlusses weitergeht. Sie erfahren, wie Sie die Auswertungen der Finanzbuchführung effektiv ausgeben, Buchungsstapel verwalten und festschreiben. Auch die Datenübermittlung ins und Datenarchivierung im Rechenzentrum sowie der assistentengeführte Abschluss der Buchungsperiode werden besprochen. Darüber hinaus lernen Sie die „Bestandsdienste Rechnungswesen“ und deren Funktionen kennen. Abschließend zeigen wir Ihnen, wie Sie Mandantenstammdaten ändern und neue Mandanten anlegen.

