Art.-Nr. 77063 | Online-Seminar (Vortrag)​

Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - abschließende Tätigkeiten und Mandantenverwaltung

Modul 4 der Neuanwenderausbildung Rechnungswesen/Buchführung.
  • Der Monatsabschluss
  • Rechenzentrumsrelevante Datenübermittlungen
  • Mandantenstammdaten
Einmalig
169,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag) inkl. Lernvideo für den angemeldeten Teilnehmer
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage
Stand 10/2023
Länge des Lernvideos ca. 1,5 Std.

Inhalte

Beschreibung

In diesem Modul lernen Sie, wie es nach der Erfassung und Abstimmung der Buchführung im Zuge eines Monatsabschlusses weitergeht. Sie erfahren, wie Sie die Auswertungen der Finanzbuchführung effektiv ausgeben, Buchungsstapel verwalten und festschreiben. Auch die Datenübermittlung ins und Datenarchivierung im Rechenzentrum sowie der assistentengeführte Abschluss der Buchungsperiode werden besprochen. Darüber hinaus lernen Sie die „Bestandsdienste Rechnungswesen“ und deren Funktionen kennen. Abschließend zeigen wir Ihnen, wie Sie Mandantenstammdaten ändern und neue Mandanten anlegen.

Günstiger im Paket

Dieses Seminar ist Bestandteil des Paketes "Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (Modul 1-4)" (Lernvideos: Art.-Nr. 77767 ; Online-Seminare: Art.-Nr. 77090). Je nach Vorwissen und Interesse können Sie diese einzeln buchen oder Sie profitieren vom attraktiven Paketpreis beim Buchen aller Module.

Themen

  • Finanzbuchführung ausgeben

  • Buchungsstapel verwalten und festschreiben

  • Datenübermittlung und -archivierung

  • Der assistentengeführte Abschluss der Buchungsperiode

  • Bestandsdienste Rechnungswesen

  • Mandantenstammdaten ändern

  • Mandant anlegen

Details

Teilnehmerkreis

  • Neuanwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
  • Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
  • Auch für Wiedereinsteiger geeignet

Fachliche Voraussetzungen

  • Theoretische Buchführungskenntnisse
  • Wir empfehlen dazu das Präsenzseminar„Betriebliches Rechnungswesen – fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung für Einsteiger" (Art.-Nr. 70155)

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Sandra Zeis

Sandra Zeis

Dipl.-Wirtschaftsjuristin, Steuerberaterin

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Do, 27.11.25 | 
09:00 - 11:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 26.03.26 | 
10:00 - 12:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 02.07.26 | 
13:30 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 07.10.26 | 
10:00 - 12:30 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar (inklusive Lernvideo)

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das zugehörige Lernvideo steht Ihnen mit Bestellung des Online-Seminars auf der Lernplattform zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 77063 | Online-Seminar (Vortrag)​

Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - abschließende Tätigkeiten und Mandantenverwaltung

Modul 4 der Neuanwenderausbildung Rechnungswesen/Buchführung.
Einmalig
169,00 €
Termin buchen

Empfehlungen zum Thema

Online-Seminar (Vortrag)​ | Art.-Nr. 77060

Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - Grundlagen der DATEV-Finanzbuchführung
Online-Seminar (Vortrag)​ | Art.-Nr. 77061

Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - Erstellung einer Monatsbuchführung
Online-Seminar (Vortrag)​ | Art.-Nr. 77062

Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - Auswertungen