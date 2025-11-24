Art.-Nr. 77062 | Online-Seminar (Vortrag)​

Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - Auswertungen

Modul 3 der Neuanwenderausbildung Rechnungswesen/Buchführung
  • Kontenstammdaten
  • Auswertungen der Finanzbuchführung
  • Auszifferungs- und Abstimmfunktionen
Einmalig
169,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag) inkl. Lernvideo für den angemeldeten Teilnehmer
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage
Stand 10/2023
Länge des Lernvideos ca. 2,5 Std.

Inhalte

Beschreibung

In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen wichtige Auswertungen erstellen und nutzen. Sie lernen, die Kontenstammdaten zu verwalten und die monatlichen Auswertungen der Finanzbuchführung auf Ihre Bedürfnisse angepasst aufzurufen. Neben der Betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA) als wichtigster unterjähriger Auswertung werden weitere relevante Auswertungen betrachtet, die Sie für eine fundierte Analyse Ihrer wirtschaftlichen Lage benötigen. Das Modul schließt mit übergreifenden Auswertungsfunktionen hinsichtlich Layout-, Such- und Sortiereinstellungen.

Günstiger im Paket

Dieses Modul ist Bestandteil des Pakets „Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (Modul 1-4)" (Lernvideos: Art.-Nr. 77767; Online-Seminare: Art.-Nr. 77090). Je nach Vorwissen und Interesse können Sie diese einzeln buchen oder Sie profitieren vom attraktiven Paketpreis beim Buchen aller Module.

Themen

  • Kontenstammdaten

  • Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)

  • Auswertung der Buchführung

  • Weitere wichtige Auswertungen

  • Übergreifende Auswertungsfunktionen

Details

Teilnehmerkreis

  • Neuanwender des Programms DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
  • Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
  • Auch für Wiedereinsteiger geeignet
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

  • Theoretische Buchführungskenntnisse
  • Wir empfehlen dazu das Präsenzseminar „Betriebliches Rechnungswesen – fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung für Einsteiger“(Art.-Nr. 70155)

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Sandra Zeis

Sandra Zeis

Dipl.-Wirtschaftsjuristin, Steuerberaterin

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Mo, 24.11.25 | 
09:00 - 11:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 19.03.26 | 
10:00 - 12:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 25.06.26 | 
13:30 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 30.09.26 | 
10:00 - 12:30 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar (inklusive Lernvideo)

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das zugehörige Lernvideo steht Ihnen mit Bestellung des Online-Seminars auf der Lernplattform zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

