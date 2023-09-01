Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - Grundlagen der DATEV-Finanzbuchführung
- Der DATEV Arbeitsplatz
- Das DATEV-Hilfe-Center
- Erläuterung der DATEV-Buchungslogik
- Erfassung einfacher Buchungssachverhalte
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Modul erhalten Sie eine fundierte Einführung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und steigen in die Bedienung der DATEV-Programme ein. Sie lernen den DATEV Arbeitsplatz kennen und wie Sie die Hilfe- und Informationssysteme nutzen. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch das Buchen im DATEV-System und zeigen, wie Sie die FIBU-Überwachung effektiv einsetzen. Ideal für den Einstieg in die tägliche Arbeit mit DATEV.
Günstiger im Paket
Dieses Modul ist Bestandteil des Pakets " Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (Modul 1-4)" (Lernvideos: Art.-Nr. 77767 Online-Seminare: Art.-Nr. 77090). Je nach Vorwissen und Interesse können Sie diese einzeln buchen oder Sie profitieren vom attraktiven Paketpreis beim Buchen aller Module.
Themen
-
Der DATEV Arbeitsplatz
-
Überblick über die Hilfe- und Informationssysteme
-
Einstieg und Einführung in Kanzlei-Rechnungswesen
-
Das Buchen im DATEV-System
-
Die FIBU-Überwachung
Details
Teilnehmerkreis
- Neuanwender des Programms DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
- Auch für Wiedereinsteiger geeignet
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
- Theoretische Buchführungskenntnisse
- Wir empfehlen dazu das Präsenzseminar „Betriebliches Rechnungswesen – fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung für Einsteiger“ (Art.-Nr. 70155)
Referentin
Sandra Zeis
Dipl.-Wirtschaftsjuristin, Steuerberaterin
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar (inklusive Lernvideo)
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das zugehörige Lernvideo steht Ihnen mit Bestellung des Online-Seminars auf der Lernplattform zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.