Art.-Nr. 77060 | Online-Seminar (Vortrag)​

Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - Grundlagen der DATEV-Finanzbuchführung

Modul 1 der Neuanwenderausbildung Rechnungswesen/Buchführung.
  • Der DATEV Arbeitsplatz
  • Das DATEV-Hilfe-Center
  • Erläuterung der DATEV-Buchungslogik
  • Erfassung einfacher Buchungssachverhalte
Einmalig
169,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag) inkl. Lernvideo für den angemeldeten Teilnehmer
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage
Stand 09/2023
Länge des Lernvideos ca. 2 Std.

Inhalte

Beschreibung

In diesem Modul erhalten Sie eine fundierte Einführung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und steigen in die Bedienung der DATEV-Programme ein. Sie lernen den DATEV Arbeitsplatz kennen und wie Sie die Hilfe- und Informationssysteme nutzen. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch das Buchen im DATEV-System und zeigen, wie Sie die FIBU-Überwachung effektiv einsetzen. Ideal für den Einstieg in die tägliche Arbeit mit DATEV.

Günstiger im Paket

Dieses Modul ist Bestandteil des Pakets " Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (Modul 1-4)" (Lernvideos: Art.-Nr. 77767 Online-Seminare: Art.-Nr. 77090). Je nach Vorwissen und Interesse können Sie diese einzeln buchen oder Sie profitieren vom attraktiven Paketpreis beim Buchen aller Module.

Themen

  • Der DATEV Arbeitsplatz

  • Überblick über die Hilfe- und Informationssysteme

  • Einstieg und Einführung in Kanzlei-Rechnungswesen

  • Das Buchen im DATEV-System

  • Die FIBU-Überwachung

Details

Teilnehmerkreis

  • Neuanwender des Programms DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
  • Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
  • Auch für Wiedereinsteiger geeignet
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Sandra Zeis

Sandra Zeis

Dipl.-Wirtschaftsjuristin, Steuerberaterin

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Do, 05.03.26 | 
10:00 - 12:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 11.06.26 | 
13:30 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 16.09.26 | 
10:00 - 12:30 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar (inklusive Lernvideo)

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das zugehörige Lernvideo steht Ihnen mit Bestellung des Online-Seminars auf der Lernplattform zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 77060 | Online-Seminar (Vortrag)​

Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - Grundlagen der DATEV-Finanzbuchführung

Modul 1 der Neuanwenderausbildung Rechnungswesen/Buchführung.
Einmalig
169,00 €
Termin buchen

Empfehlungen zum Thema

Online-Seminar (Vortrag)​ | Art.-Nr. 77061

Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - Erstellung einer Monatsbuchführung
Online-Seminar (Vortrag)​ | Art.-Nr. 77062

Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - Auswertungen
Online-Seminar (Vortrag)​ | Art.-Nr. 77063

Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - abschließende Tätigkeiten und Mandantenverwaltung
Qualifizierungsangebot | Art.-Nr. 63033

DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online