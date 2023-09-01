In diesem Modul erhalten Sie eine fundierte Einführung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und steigen in die Bedienung der DATEV-Programme ein. Sie lernen den DATEV Arbeitsplatz kennen und wie Sie die Hilfe- und Informationssysteme nutzen. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch das Buchen im DATEV-System und zeigen, wie Sie die FIBU-Überwachung effektiv einsetzen. Ideal für den Einstieg in die tägliche Arbeit mit DATEV.

Günstiger im Paket

Dieses Modul ist Bestandteil des Pakets " Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (Modul 1-4)" (Lernvideos: Art.-Nr. 77767 Online-Seminare: Art.-Nr. 77090). Je nach Vorwissen und Interesse können Sie diese einzeln buchen oder Sie profitieren vom attraktiven Paketpreis beim Buchen aller Module.