Art.-Nr. 77061 | Online-Seminar (Vortrag)​

Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - Erstellung einer Monatsbuchführung

Modul 2 der Neuanwenderausbildung Rechnungswesen/Buchführung
  • Detaillierte Bedienung und Möglichkeiten der Buchungserfassung
  • Kontenstammdaten und Kontenzwecke
  • Typische Buchungen im Rahmen einer Monatsbuchführung
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag) inkl. Lernvideo für den angemeldeten Teilnehmer
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage
Stand 10/2023
Länge des Lernvideos ca. 2 Std.

Inhalte

Beschreibung

In diesem Modul lernen Sie, wie Sie eine Monatsbuchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen effizient organisieren. Wir erfassen Buchungen in Buchungsstapeln und verarbeiten dabei analoge und digitale Belege aus den typischen Belegkreisen: Kasse, Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Bank und sonstige Belege. Die Anlage sowie Verarbeitung von wiederkehrenden Buchungen ergänzen das Modul.

Günstiger im Paket

Dieses Modul ist Bestandteil des Pakets „Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (Modul 1-4)" (Lernvideos: Art.-Nr. 77767; Online-Seminare: Art.-Nr. 77090). Je nach Vorwissen und Interesse können Sie diese einzeln buchen oder Sie profitieren vom attraktiven Paketpreis beim Buchen aller Module.

Themen

  • Organisatorische Tätigkeiten

  • Das Buchen in Buchungsstapeln

  • Buchungserfassung

  • Buchen der Kassenbelege

  • Buchen der Ein- und Ausgangsrechnungen

  • Buchen digitaler Belege

  • Das Buchen der Bank – OPOS-Ausgleich Debitoren und Kreditoren

  • Das Buchen der Bank – buchen elektronischer Bankumsätze

  • Wiederkehrende Buchungen

Details

Teilnehmerkreis

  • Neuanwender des Programms DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
  • Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
  • Auch für Wiedereinsteiger geeignet
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

  • Theoretische Buchführungskenntnisse
  • Wir empfehlen dazu das Präsenzseminar „Betriebliches Rechnungswesen – fachliche Grundlagen der Finanzbuchführung für Einsteiger“ (Art.-Nr. 70155)

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Sandra Zeis

Sandra Zeis

Dipl.-Wirtschaftsjuristin, Steuerberaterin

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Di, 18.11.25 | 
09:00 - 11:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 12.03.26 | 
10:00 - 12:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 18.06.26 | 
13:30 - 16:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 23.09.26 | 
10:00 - 12:30 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar (inklusive Lernvideo)

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das zugehörige Lernvideo steht Ihnen mit Bestellung des Online-Seminars auf der Lernplattform zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

