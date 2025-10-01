Datenzugriffsrechte der Finanzverwaltung (E-Book)
- Datenzugriffsrechte im Rahmen einer Außenprüfung, Umsatzsteuer-Nachschau und Kassen-Nachschau
- Aufbewahrungs- und Mitwirkungspflichten
- Folgen bei Nichtbeachtung
Erscheinungstermin: Oktober 2025
Beschreibung
Die Finanzverwaltung hat in Deutschland umfassende Datenzugriffsrechte abhängig von der Art des Aufzeichnungssystems, dem jeweiligen Verwaltungsverfahren und dem betroffenen Prüfungszeitraum.
Sind aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtige Unterlagen gem. § 147 Abs. 1 AO mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystem erstellt worden, hat die Finanzbehörde im Rahmen einer Außenprüfung gem. § 147 Abs. 6 AO das Recht, Einsicht in die gespeicherten Daten zu nehmen und das Datenverarbeitungssystem zur Prüfung dieser Unterlagen zu nutzen.
Für Kassen-Nachschauen bestehen für den Amtsträger aufgrund des § 146b AO verminderte Datenzugriffsrechte. Für die Umsatzsteuer-Nachschau gelten wiederum die Regelungen des § 27b UStG.
Es ist daher wichtig, dass die elektronischen Daten sicher und vollständig gespeichert sind. Alle steuerrelevanten Informationen sollten korrekt und nachvollziehbar sein. Eine ordnungsgemäße Dokumentation schützt vor möglichen Problemen im Rahmen einer Außenprüfung oder Nachschau.
Die Finanzverwaltung darf die Daten Ihrer Mandantinnen und Mandanten auf verschiedene Weise einsehen: Sie kann unmittelbar auf das System Ihrer Mandanten zugreifen, mittelbar mit der Unterstützung Ihrer Mandanten Einsicht nehmen oder die Datenüberlassung eines maschinell lesbaren und auswertbaren Datenträgers verlangen.
Die Mandanten-Information informiert Ihre Mandanten, welche Datenzugriffsrechte die Finanzverwaltung hat und welche elektronischen Daten der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellt werden müssen, um der nächsten Betriebsprüfung, Kassen- oder auch Umsatzsteuer-Nachschau gelassen entgegensehen zu können.
Digitale Fachliteratur
Autor
Silvan Schäfer
LL.M., Diplom Finanzwirt (FH)
Silvan Schäfer hat sich als Betriebsprüfer auf die Prüfung bargeldintensiver Branchen und die Vorsystemprüfung spezialisiert. Neben der Tätigkeit als Betriebs- und Kassenprüfer für die Finanzverwaltung NRW ist er zudem als Dozent für Kassen-, Konzern-, Firmenzusammenhanglehrgänge, als Multiplikator für Business Intelligence/Power BI und als Fachprüfer für Prüftechnik zur fachlichen Betreuung und Unterstützung der Amtsbetriebsprüfer-/innen im Bereich der Prüftechnik und Prüfmethodik für die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen im Einsatz.
