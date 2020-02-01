Entdecken Sie die digitalen Werkzeuge des DATEV Arbeitsplatzes für mehr Effizienz in Ihrer Kanzlei.

Lernen Sie, den DATEV Arbeitsplatz auf Ihre Bedürfnisse und individuellen Arbeitsweisen anzupassen. Ein professioneller Umgang mit Aufgaben und Terminen ermöglicht es Ihnen, Ihre tägliche Arbeit besser zu strukturieren. Wir zeigen Ihnen wie das geht!