Online-Seminar (Vortrag)​
Präsenzseminar (Vortrag)​

Der DATEV-IT-Administrator für die Kanzlei

Erwerben Sie das Wissen zur Einrichtung, Administration und Optimierung der Kanzlei-IT einschließlich der DATEV-Lösungen.
  • Erwerben Sie das Know-how zur Einrichtung und Administration der Kanzlei-IT
  • Was muss ich bei der Installation und Wartung von DATEV-Anwendungen beachten?
  • Lernen Sie in Kleingruppen – praxisnah und effektiv mit Übungen am PC
Einmalig
2.025,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Präsenzseminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Lernen Sie die systemtechnischen Voraussetzungen für den reibungslosen Betrieb der DATEV-Lösungen in der Kanzlei zu schaffen. Erfahren Sie das Wesentliche zu Installation und Administration, auch bei Problemen im Tagesgeschäft. Üben Sie praxisnah.

DATEV-Anwendungen und Dienste sind in vielen Kanzleien längst selbstverständlich und aus dem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Um den zahlreichen unterschiedlichen Bedürfnissen zu begegnen, bietet DATEV für eine Vielzahl möglicher Einsatzszenarien technische Lösungen, wie die Verwendung auf Einzelplatzrechnern oder in lokalen Netzwerken sowie zahlreiche ergänzende Dienste an. Dieses breite Angebots- und Funktionsspektrum geht jedoch auch mit einer hohen technischen Komplexität einher. Umso wichtiger ist es, auch direkt vor Ort einen kompetenten Ansprechpartner für die Installation und den Betrieb der PC-Systeme sowie der DATEV-Software zu haben.

Themen
  • Einrichten der erforderlichen IT- Infrastruktur/Server/Netzwerk)
  • Terminal-Server-Umgebung
  • Datenhaltung, verteilte Dienste und Performance
  • Konfigurationsdatenbank und Server-Umzüge
  • Einstellen und Betreiben der verschiedenen Kommunikationswege
  • Installieren, Überprüfen und Verwalten von DATEV-Anwendungen
  • Druckkonfiguration in den DATEV-Programmen
  • DATEV-Sicherheitstechnologien
  • Technische Ausblicke für eine zukunftsfähige Kanzlei
Details

Teilnehmerkreis

  • IT-Manager und IT-Administratoren in Kanzleien
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse und Erfahrungen in der Administration von Netzwerken, MS-Betriebssystemen und Serverprodukten

Wichtiger Hinweis
Im Anschluss an das Seminar besteht die Möglichkeit, durch weitere Schulungsmaßnahmen eine Zertifizierung zu erlangen.

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referent

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
20097 Hamburg Wendenstraße 4
Mo, 23.03.26 | 
09:00 - 16:45 Uhr
Di, 24.03.26 | 
09:00 - 16:45 Uhr
Mi, 25.03.26 | 
09:00 - 16:45 Uhr
Do, 26.03.26 | 
09:00 - 16:45 Uhr
Fr, 27.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
10785 Berlin Schöneberger Ufer 69
Mo, 18.05.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Di, 19.05.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Mi, 20.05.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Do, 21.05.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Fr, 22.05.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
42653 Solingen Lindgesfeld 17
Mo, 27.07.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Di, 28.07.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Mi, 29.07.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Do, 30.07.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Fr, 31.07.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
90439 Nürnberg Schwabacher Str. 3
Mo, 05.10.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Di, 06.10.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Mi, 07.10.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Do, 08.10.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Fr, 09.10.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
70736 Fellbach Ohmstraße 32
Mo, 07.12.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Di, 08.12.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Mi, 09.12.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Do, 10.12.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Fr, 11.12.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:

Preise

