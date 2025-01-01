Der DATEV-IT-Administrator für die Kanzlei

Lernen Sie die systemtechnischen Voraussetzungen für den reibungslosen Betrieb der DATEV-Lösungen in der Kanzlei zu schaffen. Erfahren Sie das Wesentliche zu Installation und Administration, auch bei Problemen im Tagesgeschäft. Üben Sie praxisnah.

DATEV-Anwendungen und Dienste sind in vielen Kanzleien längst selbstverständlich und aus dem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Um den zahlreichen unterschiedlichen Bedürfnissen zu begegnen, bietet DATEV für eine Vielzahl möglicher Einsatzszenarien technische Lösungen, wie die Verwendung auf Einzelplatzrechnern oder in lokalen Netzwerken sowie zahlreiche ergänzende Dienste an. Dieses breite Angebots- und Funktionsspektrum geht jedoch auch mit einer hohen technischen Komplexität einher. Umso wichtiger ist es, auch direkt vor Ort einen kompetenten Ansprechpartner für die Installation und den Betrieb der PC-Systeme sowie der DATEV-Software zu haben.