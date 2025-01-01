Der DATEV-IT-Administrator für die Kanzlei
- Erwerben Sie das Know-how zur Einrichtung und Administration der Kanzlei-IT
- Was muss ich bei der Installation und Wartung von DATEV-Anwendungen beachten?
- Lernen Sie in Kleingruppen – praxisnah und effektiv mit Übungen am PC
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Lernen Sie die systemtechnischen Voraussetzungen für den reibungslosen Betrieb der DATEV-Lösungen in der Kanzlei zu schaffen. Erfahren Sie das Wesentliche zu Installation und Administration, auch bei Problemen im Tagesgeschäft. Üben Sie praxisnah.
DATEV-Anwendungen und Dienste sind in vielen Kanzleien längst selbstverständlich und aus dem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Um den zahlreichen unterschiedlichen Bedürfnissen zu begegnen, bietet DATEV für eine Vielzahl möglicher Einsatzszenarien technische Lösungen, wie die Verwendung auf Einzelplatzrechnern oder in lokalen Netzwerken sowie zahlreiche ergänzende Dienste an. Dieses breite Angebots- und Funktionsspektrum geht jedoch auch mit einer hohen technischen Komplexität einher. Umso wichtiger ist es, auch direkt vor Ort einen kompetenten Ansprechpartner für die Installation und den Betrieb der PC-Systeme sowie der DATEV-Software zu haben.
Themen
- Einrichten der erforderlichen IT- Infrastruktur/Server/Netzwerk)
- Terminal-Server-Umgebung
- Datenhaltung, verteilte Dienste und Performance
- Konfigurationsdatenbank und Server-Umzüge
- Einstellen und Betreiben der verschiedenen Kommunikationswege
- Installieren, Überprüfen und Verwalten von DATEV-Anwendungen
- Druckkonfiguration in den DATEV-Programmen
- DATEV-Sicherheitstechnologien
- Technische Ausblicke für eine zukunftsfähige Kanzlei
Details
Teilnehmerkreis
- IT-Manager und IT-Administratoren in Kanzleien
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse und Erfahrungen in der Administration von Netzwerken, MS-Betriebssystemen und Serverprodukten
Wichtiger Hinweis
Im Anschluss an das Seminar besteht die Möglichkeit, durch weitere Schulungsmaßnahmen eine Zertifizierung zu erlangen.
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referent
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.