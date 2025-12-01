Der DATEV-IT-Administrator für die Kanzlei (Kompaktkurs)
- Know-how zur Einrichtung und Administration der Kanzlei-IT
- Installation und Wartung von DATEV-Anwendungen
- Live-Demonstration der Einrichtung einer Kanzlei-IT
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
DATEV-Programme und Dienste sind aus dem Arbeitsalltag vieler Kanzleien nicht mehr wegzudenken. Daher ist es wichtig, auch in der Kanzlei einen kompetenten Ansprechpartner für die Installation und den Betrieb der DATEV-Programme zu haben.
In diesem Kompaktkurs sehen Sie eine Live-Demo zur Einrichtung der Kanzlei-IT. Ein erfahrener IT-Referent erläutert die ideale Vorgehensweise und gibt wertvolle Hinweise.
Themen
Live-Demonstration: Einrichtung einer Kanzlei-IT
Erforderliche IT- Infrastruktur (Server/Netzwerk) einrichten
Datenhaltung, verteilte Dienste und Performance
Konfigurationsdatenbank und Server-Umzüge
Einstellen und betreiben der verschiedenen Kommunikationswege
Installieren, überprüfen und verwalten von DATEV-Anwendungen
Druckkonfiguration in den DATEV-Programmen
DATEV-Sicherheitstechnologien
Hinweise zur Installation von DATEV Unternehmen online bei Mandanten
Technische Ausblicke für eine zukunftsfähige Kanzlei
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
IT-Manager und IT-Administratoren in Kanzleien
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse und Erfahrungen in der Administration von Netzwerken, MS-Betriebssystemen und Serverprodukten
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Jürgen Abel
IT-Consulting
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Weitere Informationen
Weiterbildungsbescheinigung
