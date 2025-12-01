Art.-Nr. 78573 |
Online-Seminar (Vortrag)​
Art.-Nr. 73140 |
Präsenzseminar (Vortrag)​

Der DATEV-IT-Administrator für die Kanzlei (Kompaktkurs)

Erfahren Sie das Wesentliche zu Installation, Administration und Problemlösungen im Tagesgeschäft.
  • Know-how zur Einrichtung und Administration der Kanzlei-IT
  • Installation und Wartung von DATEV-Anwendungen
  • Live-Demonstration der Einrichtung einer Kanzlei-IT
Einmalig
984,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 3 Tage

Inhalte

Beschreibung

DATEV-Programme und Dienste sind aus dem Arbeitsalltag vieler Kanzleien nicht mehr wegzudenken. Daher ist es wichtig, auch in der Kanzlei einen kompetenten Ansprechpartner für die Installation und den Betrieb der DATEV-Programme zu haben.

In diesem Kompaktkurs sehen Sie eine Live-Demo zur Einrichtung der Kanzlei-IT. Ein erfahrener IT-Referent erläutert die ideale Vorgehensweise und gibt wertvolle Hinweise.

Themen

  • Live-Demonstration: Einrichtung einer Kanzlei-IT

    • Erforderliche IT- Infrastruktur (Server/Netzwerk) einrichten

    • Datenhaltung, verteilte Dienste und Performance

    • Konfigurationsdatenbank und Server-Umzüge

    • Einstellen und betreiben der verschiedenen Kommunikationswege

    • Installieren, überprüfen und verwalten von DATEV-Anwendungen

    • Druckkonfiguration in den DATEV-Programmen

    • DATEV-Sicherheitstechnologien

  • Hinweise zur Installation von DATEV Unternehmen online bei Mandanten

  • Technische Ausblicke für eine zukunftsfähige Kanzlei

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter

  • IT-Manager und IT-Administratoren in Kanzleien

  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse und Erfahrungen in der Administration von Netzwerken, MS-Betriebssystemen und Serverprodukten

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Jürgen Abel

Jürgen Abel

IT-Consulting

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Mo, 01.12.25 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Di, 02.12.25 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Mi, 03.12.25 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 23.02.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Di, 24.02.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Mi, 25.02.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 04.05.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Di, 05.05.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Mi, 06.05.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 08.06.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Di, 09.06.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Mi, 10.06.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 28.09.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Di, 29.09.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Mi, 30.09.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 02.11.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Di, 03.11.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Mi, 04.11.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 78573 | Online-Seminar (Vortrag)​

Der DATEV-IT-Administrator für die Kanzlei (Kompaktkurs)

Erfahren Sie das Wesentliche zu Installation, Administration und Problemlösungen im Tagesgeschäft.
Einmalig
984,00 €
Termin buchen

Empfehlungen zum Thema

Präsenzseminar (Vortrag)​ | Art.-Nr. 73140

Der DATEV-IT-Administrator für die Kanzlei
Qualifizierungsangebot | Art.-Nr. 63033

DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online