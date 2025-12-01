Der DATEV-IT-Administrator für die Kanzlei

DATEV-Programme und Dienste sind aus dem Arbeitsalltag vieler Kanzleien nicht mehr wegzudenken. Daher ist es wichtig, auch in der Kanzlei einen kompetenten Ansprechpartner für die Installation und den Betrieb der DATEV-Programme zu haben.

In diesem Kompaktkurs sehen Sie eine Live-Demo zur Einrichtung der Kanzlei-IT. Ein erfahrener IT-Referent erläutert die ideale Vorgehensweise und gibt wertvolle Hinweise.