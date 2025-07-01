Das Ziel einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung besteht - neben strategischen Überlegungen - in der Regel darin, eine angemessene Rendite durch Gewinnausschüttungen zu erzielen sowie den Wert der Beteiligung zu erhalten oder zu steigern. Dass damit häufig auch erhebliche persönliche Haftungsgefahren für die Gesellschafter verbunden sind, ist meist gar nicht bekannt.

Sowohl Gesellschafter und auch Geschäftsführer einer GmbH sind nicht nur in der Gründungsphase, sondern auch im laufenden Geschäftsbetrieb erheblichen Haftungsrisiken ausgesetzt. Um diese Risiken auf beiden Ebenen einschätzen zu können, gibt das Kompaktwissen einen umfassenden Überblick über die möglichen Haftungstatbestände.