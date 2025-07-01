Zum 01.01.2025 wurde die E-Rechnung im B2B-Bereich verpflichtend.

Doch wo liegen die Unterschiede zu ZUGFeRD-Rechnung und XRechnung? Wie sieht eine "Elektronische Rechnung" gemäß EU-Norm aus? Was ist bei einer E-Rechnung im Rechnungsausgang und im Rechnungseingang zu beachten? Was beinhaltet die Weiterentwicklung der elektronischen Rechnung mit Einführung der verpflichtenden E-Rechnung (B2B)? Antworten auf diese Fragen gibt diese Broschüre.