Geschäftsführergehälter in der Entgeltabrechnung

Die Deutsche Rentenversicherung prüft in regelmäßigen Abständen die korrekte sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Löhne und Gehälter aller Beschäftigten eines Unternehmens. Besondere Beachtung schenken die Prüfer mittlerweile der sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung der Geschäftsführer und der leitenden Angestellten.

Durch die Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes bezüglich der sozialversicherungsrechtlichen Einordnung von GmbH-Geschäftsführern kann es hier zu erheblichen Nachzahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen kommen. Bei Beanstandungen können die Beiträge für die letzten 4 Jahre eingefordert werden.