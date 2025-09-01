Art.-Nr. 35629 | Kompaktwissen

GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer im Steuer-, Sozial- und Arbeitsrecht, 2. Auflage

Rechtsstellung und Folgerungen für die Praxis
  • Status des GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführers
  • Rechtsfolgen
  • Praxisbeispiele

Erscheinungstermin: September 2025

-

Beschreibung

Der Gesellschafter-Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft wird zwar steuerlich, nicht jedoch arbeitsrechtlich als Arbeitnehmer behandelt. Darüber hinaus ergeben sich aus der unabhängigen Stellung des Geschäftsführers Sonderprobleme im Bereich des Sozialversicherungsrechts.

Das Kompaktwissen beleuchtet die Rechtsstellung des GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführers in zivilrechtlicher und steuerrechtlicher Hinsicht und zeigt, welchen Einfluss die Ausgestaltung der Satzung hinsichtlich Einflussnahme auf die Geschicke der Gesellschaft auf die Sozialversicherungspflicht des Geschäftsführers hat. Unter Abwägung der verschiedenen Alternativen wird der jeweilige Status des GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführers ermittelt und dessen Auswirkungen erläutert.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 09/2025
Seitenzahl 83
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen GmbH
Autorin

Portraitbild der referierenden Person Claudia Ossola-Haring

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring

Diplom-Kaufmann

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.

Details & Preise

