Art.-Nr. 35358 | Kompaktwissen

Haftung und Verantwortung der GmbH-Geschäftsführung

Die Beratung des GmbH-Geschäftsführers erfordert fundierte Kenntnisse in vielen ineinandergreifenden Rechtsgebieten
  • Aktuelle rechtliche Entwicklungen
  • Fallstricke und Lösungsmöglichkeiten

Erscheinungstermin: April 2022

Einmalig
9,90 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Immer noch ist die GmbH die beliebteste Rechtsform in Deutschland: wenn schon selbstständig, dann mit beschränkter Haftung. Die GmbH ist aber auch eine gefährliche Rechtsform – vor allem dann, wenn Gesellschafterin bzw. Gesellschafter und Geschäftsführung identisch sind. Formalitäten werden häufig als lästig empfunden und als „unnötiger Papierkram“ abgetan. Dies kann sich allerdings sowohl rechtlich als auch steuerlich bitter rächen.

Ihnen als Steuerberaterin oder Steuerberater obliegt es, Ihre Mandanten hier zu begleiten und sie regelmäßig über die neuesten Entwicklungen steuerlicher und rechtlicher Art zu unterrichten sowie ihnen Fallstricke und Lösungswege aufzuzeigen.

Das Schwierige für Sie als Berater und dauernder Begleiter Ihrer Mandanten ist, dass fundiertes Wissen auf einem Rechtsgebiet allein nicht ausreicht. Wer GmbHs und deren Geschäftsführer und Gesellschafter erfolgreich beraten will, benötigt fundierte Kenntnisse auf vielen ineinandergreifenden Rechtsgebieten.

Das Kompaktwissen gibt Ihnen als Berater die Sicherheit, aktuelles Wissen stets griffbereit zu haben.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 04/2022
Seitenzahl 75
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen GmbH
Kostenlose Leseprobe Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).

Autorin

Portraitbild der referierenden Person Claudia Ossola-Haring

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring

Diplom-Kaufmann

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.

Details & Preise

Art.-Nr. 35358 | Kompaktwissen

Haftung und Verantwortung der GmbH-Geschäftsführung

Die Beratung des GmbH-Geschäftsführers erfordert fundierte Kenntnisse in vielen ineinandergreifenden Rechtsgebieten

Erscheinungstermin: April 2022

Einmalig
9,90 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Mandanten-Info | Art.-Nr. 12335

Rechte und Pflichten der GmbH-Geschäftsführung (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12548

GmbH-Geschäftsführer: Bestehende Verträge neu verhandeln (E-Book)
-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 44040

Lieferservice Kompaktwissen GmbH (E-Books)