Haftung und Verantwortung der GmbH-Geschäftsführung
- Aktuelle rechtliche Entwicklungen
- Fallstricke und Lösungsmöglichkeiten
Erscheinungstermin: April 2022
Immer noch ist die GmbH die beliebteste Rechtsform in Deutschland: wenn schon selbstständig, dann mit beschränkter Haftung. Die GmbH ist aber auch eine gefährliche Rechtsform – vor allem dann, wenn Gesellschafterin bzw. Gesellschafter und Geschäftsführung identisch sind. Formalitäten werden häufig als lästig empfunden und als „unnötiger Papierkram“ abgetan. Dies kann sich allerdings sowohl rechtlich als auch steuerlich bitter rächen.
Ihnen als Steuerberaterin oder Steuerberater obliegt es, Ihre Mandanten hier zu begleiten und sie regelmäßig über die neuesten Entwicklungen steuerlicher und rechtlicher Art zu unterrichten sowie ihnen Fallstricke und Lösungswege aufzuzeigen.
Das Schwierige für Sie als Berater und dauernder Begleiter Ihrer Mandanten ist, dass fundiertes Wissen auf einem Rechtsgebiet allein nicht ausreicht. Wer GmbHs und deren Geschäftsführer und Gesellschafter erfolgreich beraten will, benötigt fundierte Kenntnisse auf vielen ineinandergreifenden Rechtsgebieten.
Das Kompaktwissen gibt Ihnen als Berater die Sicherheit, aktuelles Wissen stets griffbereit zu haben.
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
