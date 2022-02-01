Rechte und Pflichten der GmbH-Geschäftsführung (E-Book)
Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer einer GmbH leiten die Geschäfte und vertreten die GmbH nach außen, ohne sie ist die GmbH nicht handlungsfähig. Zwischen eingeräumten Rechten und Gestaltungsmöglichkeiten und dem permanenten Haftungsrisiko wird das schnell zur Gratwanderung.
Grundsätzlich haben Geschäftsführer Restriktionen, die sich aus der Satzung ergeben, zu beachten und den Weisungen der Gesellschafterversammlung Folge zu leisten.
Unter bestimmten Voraussetzungen müssen sie sich jedoch deren Weisungen widersetzen und sich auf ihre gesetzlichen Rechte berufen.
Die Broschüre informiert ausführlich über die aktuellen Rechte und Pflichten von Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern. Kompakt und praxisnah gibt sie Ihren Mandantinnen und Mandanten eine zielsichere Orientierung im Zivil-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht und hilft so, die Herausforderung rechtssicher zu meistern.
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Die Weitergabe der Mandanten-Info, z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten, ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht gestattet.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Website ist zulässig. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring
Diplom-Kaufmann
Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.
