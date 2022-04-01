Immer noch ist die GmbH die beliebteste Rechtsform in Deutschland: wenn schon selbstständig, dann mit beschränkter Haftung. Die GmbH ist aber auch eine gefährliche Rechtsform – vor allem dann, wenn Gesellschafterin bzw. Gesellschafter und Geschäftsführung identisch sind. Formalitäten werden häufig als lästig empfunden und als „unnötiger Papierkram“ abgetan. Dies kann sich allerdings sowohl rechtlich als auch steuerlich bitter rächen.

Ihnen als Steuerberaterin oder Steuerberater obliegt es, Ihre Mandanten hier zu begleiten und sie regelmäßig über die neuesten Entwicklungen steuerlicher und rechtlicher Art zu unterrichten sowie ihnen Fallstricke und Lösungswege aufzuzeigen.