Import und Umsatzsteuer

Import und Umsatzsteuer
  • Zollpapiere und deren Archivierung
  • Aufbewahrungsfristen
  • Online-Handel bei Importware

Erscheinungstermin: Mai 2021

Für Sendungen, die das Zollgebiet der EU verlassen, benötigt man Zollpapiere, die richtig aufbewahrt werden müssen.

Unter Zollpapieren sind alle Arten von Dokumenten und Formularen zu verstehen, die man bei der Einreise bzw. Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr in und aus einem oder mehreren Ländern bei der Gestellung benötigt. Zur Nutzung von steuerlichen Vergünstigungen müssen Zollpapiere zusätzlich zur Zollabfertigung vorgelegt werden.

Die Vielzahl an unterschiedlichen Dokumenten ist insbesondere für Einsteiger in das internationale Geschäft oft verwirrend.

Die Broschüre bildet Grundlagen ab und beantwortet auch Fragen zu Einfuhren bei Internetbestellungen.

Erscheinungstermin 05/2021
Seitenzahl 14
Format DIN A5
Autor

Fabian A. Jahn

Rechtsanwalt

Herr Jahn berät und begleitet Menschen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Bereich des Außenwirtschaftsrechts. Als gelernter Industriekaufmann und Rechtsanwalt sowie mit seiner Erfahrung in den Bereichen Außenwirtschaftsrecht/ Exportkontrolle, Außenhandel, Prozessmanagement, eAkten/Document-Management-Systemen, ist er sowohl in Rechtsthemen als auch zu Fragen von Compliance-Management, Personalführung, Handhabung von LegalTechnology-Projekten, Rechtsgebiete: \- Außenwirtschaftsrecht und Exportkontrolle, z. B. Waren, Software, Technische Unterstützung, Technologie \- Embargos und Sanktionen \- Simulation von Außenwirtschaftsprüfungen \- Vertragsgestaltung in internationalen Handelsbeziehungen \- Zulieferer- und Lieferantenverträge \- Vertriebsverträge \- Zollrecht und Zollangelegenheiten \- Recht der auswärtigen Beziehungen \- Verträge der Europäischen Union \- Recht der Gesetzgebung, Bürgerbeteiligung und Petitionsrecht \- Berufsrecht der (Syndikus-)Rechtsanwälte \- Vereinsrecht/NGOs

