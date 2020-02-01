Art.-Nr. 32406 | Mandanten-Info-Broschüre

Innergemeinschaftliche Lieferung

Nachweisführung der Steuerbefreiungen für innergemeinschaftliche Lieferungen
  • Beleg- und buchmäßige Nachweisführung
  • Umsatzsteuer-Anwendungserlass
  • JStG 2019: Aktuelle Entwicklungen

Erscheinungstermin: Februar 2020

Unternehmer, die Waren in andere EU-Länder liefern, müssen beleg- und buchmäßig nachweisen, dass die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen vorliegen. Seit 2014 gibt es eine einfache und rechtssichere Nachweisführung. Durch das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12.12.2019 wurde als neuer Nachweis eine Gelangensvermutung in Beförderungs- und Versendungsfällen mit Wirkung zum 01.01.2020 eingefügt.

Die aktualisierte Mandanten-Info „Innergemeinschaftliche Lieferungen“ erörtert die wichtigsten Punkte der Nachweisregelungen unter Berücksichtigung des Jahressteuergesetzes 2019. Sie unterstützt so Ihre Mandanten bei der Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen innergemeinschaftliche Lieferungen.

Die Broschüren können kostengünstig im C5-Umschlag versendet werden.

Erscheinungstermin 02/2020
Seitenzahl 21
Format DIN A5
Michael Langer

Diplom-Finanzwirt Bundesfinanzministerium

Michael Langer, geb. 1954, ist Diplom-Finanzwirt. Er ist seit 1980 in der Steuerabteilung des Bundesministeriums der Finanzen (Bereich: Umsatzsteuerharmonisierung in der EU) tätig und seit 1999 Referent in einem der für nationales Umsatzsteuerrecht zuständigen Referate. Seine Schwerpunkte hier sind Ausfuhrlieferungen, innergemeinschaftlicher Waren- und Dienstleistungsverkehr, Leistungsort und das Besteuerungsverfahren. Er ist Autor bzw. Koautor zahlreicher Bücher und Aufsätze zum Umsatzsteuerrecht, z. B. „Umsatzsteuer im Binnenmarkt“, „Die ‚neue‘ 6. EG-Richtlinie zur Harmonisierung der Umsatzsteuern“. Zudem ist Michael Langer Mitherausgeber und Autor des Umsatzsteuer-Kommentars Reiß/ Kraeusel/ Langer, der Umsatzsteuer-Handausgabe sowie Autor zur Umsatzsteuer bei weiteren Kommentaren.

