Obwohl die Arbeitslosenzahlen weiterhin auf vergleichsweise niedrigen Niveau liegen, sind die Auswirkungen der konjunkturellen Krise und des Strukturwandels in vielen Branchen und Regionen bereits spürbar. Zudem führen die Folgen des Krieges in der Ukraine und die Energiewende zu steigenden (Energie-)Preisen, die zahlreiche Unternehmen vor Herausforderungen stellen.

Kurzarbeit kann für Arbeitgeber eine effektive Maßnahme sein, um auf vorübergehende Auslastungsrückgänge flexibel zu reagieren. In unserem Seminar erhalten Sie einen umfassenden Überblick über arbeitsrechtliche Voraussetzungen, die Ermittlung der Höhe des KUG sowie steuer- und sozialversicherungsrechtliche Aspekte. Zahlreiche praxisnahe Abrechnungsbeispiele mit DATEV LODAS geben Ihnen Sicherheit für die Umsetzung.

Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn

Dieses Thema war Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit DATEV LODAS im März 2025.