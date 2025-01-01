Kurzarbeit statt Kündigung - in Krisenzeiten flexibel reagieren mit DATEV LODAS
Obwohl die Arbeitslosenzahlen weiterhin auf vergleichsweise niedrigen Niveau liegen, sind die Auswirkungen der konjunkturellen Krise und des Strukturwandels in vielen Branchen und Regionen bereits spürbar. Zudem führen die Folgen des Krieges in der Ukraine und die Energiewende zu steigenden (Energie-)Preisen, die zahlreiche Unternehmen vor Herausforderungen stellen.
Kurzarbeit kann für Arbeitgeber eine effektive Maßnahme sein, um auf vorübergehende Auslastungsrückgänge flexibel zu reagieren. In unserem Seminar erhalten Sie einen umfassenden Überblick über arbeitsrechtliche Voraussetzungen, die Ermittlung der Höhe des KUG sowie steuer- und sozialversicherungsrechtliche Aspekte. Zahlreiche praxisnahe Abrechnungsbeispiele mit DATEV LODAS geben Ihnen Sicherheit für die Umsetzung.
Themen
-
Arbeitsrecht
-
Arbeitsrechtliche Grundlagen zur Einführung von Kurzarbeit
-
Rechtsgrundlage: Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder individualvertragliche Abrede
-
Aktuelle Rechtsprechung zur Kürzung des Urlaubs bei Kurzarbeit
-
-
Sozialversicherungsrechtliche Voraussetzungen zur Gewährung von Kurzarbeitergeld
-
Erheblicher Arbeitsausfall
-
Betriebliche und persönliche Voraussetzungen
-
Wirksame Anzeige des Arbeitsausfalls und Anspruchsdauer
-
Ruhen und Kürzung des Anspruchs, weiterführende Hinweise
-
-
Berechnung des KUG
-
Lohnsteuer und Sozialversicherung
-
Umsetzung im Programm DATEV LODAS
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Unternehmerinnen und Unternehmer
-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
-
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzleien und Unternehmen
-
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit dem Programm DATEV LODAS
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Ute Lange
Betriebswirtin IHK, Mitarbeiterin der DATEV eG
Christian Beck
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Christian Beck, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, gründete Anfang 2009 eine ausschließlich auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei in der Metropolregion Nürnberg und betreut gemeinsam mit seinen Kollegen deutschlandweit überwiegend Arbeitgeber in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Zuvor war er neun Jahre für einen Kanzleiverbund aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten tätig und begleitete schwerpunktmäßig Sanierungen, Restrukturierungen und Unternehmenstransaktionen mittelständischer Unternehmen aus gesellschaftsrechtlicher und arbeitsrechtlicher Sicht. Als Partner leitete er dort bereits verantwortlich das Referat Arbeitsrecht. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Herr Beck stark als Referent in der Fortbildung engagiert, leitete in den vergangenen Jahren diverse Seminare zu mehr als fünfzig arbeitsrechtlichen Themen und veröffentlichte verschiedene Praxisratgeber und entwirft gesellschaftsrechtliche Musterverträge.
Gunther Schwanke
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Gunther Schwanke, Rechtsanwalt in Nürnberg, ist seit 2011 in der auf das Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei BECK in der Metropolregion Nürnberg tätig. Seit 2015 ist Rechtsanwalt Schwanke geschäftsführender Partner der Kanzlei und betreut Arbeitgeber und Arbeitnehmer in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Im Jahr 2011 hat Rechtsanwalt Schwanke die theoretischen Kenntnisse zum Erwerb des Titels "Fachanwalt für Steuerrecht" erfolgreich nachgewiesen. Seit einigen Jahren ist Herr Schwanke neben der anwaltlichen Tätigkeit als Referent in der Fortbildung und als Autor tätig. Zu verschiedenen arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Themen erstellte und moderierte er zahlreiche Online- und deutschlandweite Präsenzseminare. Seit 2014 bietet er die Onlineseminare "Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung" und "Lohn optimal gestalten" an.
Termine
