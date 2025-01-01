Art.-Nr. 77604 |
Kurzarbeit statt Kündigung - in Krisenzeiten flexibel reagieren mit DATEV LODAS

Rechtssicher durch die Kurzarbeit – So meistern Sie die organisatorischen Herausforderungen.
  • Arbeitsrechtliche Gestaltung im Betrieb als Grundvoraussetzung für Kurzarbeitergeld (KUG) 
  • Sozialversicherungsrechtliche Regelungen zum KUG
  • Berechnung des KUG
  • Umsetzung im Programm DATEV LODAS
Beschreibung

Obwohl die Arbeitslosenzahlen weiterhin auf vergleichsweise niedrigen Niveau liegen, sind die Auswirkungen der konjunkturellen Krise und des Strukturwandels in vielen Branchen und Regionen bereits spürbar. Zudem führen die Folgen des Krieges in der Ukraine und die Energiewende zu steigenden (Energie-)Preisen, die zahlreiche Unternehmen vor Herausforderungen stellen.

Kurzarbeit kann für Arbeitgeber eine effektive Maßnahme sein, um auf vorübergehende Auslastungsrückgänge flexibel zu reagieren. In unserem Seminar erhalten Sie einen umfassenden Überblick über arbeitsrechtliche Voraussetzungen, die Ermittlung der Höhe des KUG sowie steuer- und sozialversicherungsrechtliche Aspekte. Zahlreiche praxisnahe Abrechnungsbeispiele mit DATEV LODAS geben Ihnen Sicherheit für die Umsetzung.

Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn

Dieses Thema war Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit DATEV LODAS im März 2025.

Themen

  • Arbeitsrecht  

    • Arbeitsrechtliche Grundlagen zur Einführung von Kurzarbeit 

    • Rechtsgrundlage: Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder individualvertragliche Abrede 

    • Aktuelle Rechtsprechung zur Kürzung des Urlaubs bei Kurzarbeit 

  • Sozialversicherungsrechtliche Voraussetzungen zur Gewährung von Kurzarbeitergeld 

    • Erheblicher Arbeitsausfall 

    • Betriebliche und persönliche Voraussetzungen 

    • Wirksame Anzeige des Arbeitsausfalls und Anspruchsdauer 

    • Ruhen und Kürzung des Anspruchs, weiterführende Hinweise 

  • Berechnung des KUG 

  • Lohnsteuer und Sozialversicherung 

  • Umsetzung im Programm DATEV LODAS

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleiführungskräfte

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter

  • Unternehmerinnen und Unternehmer

  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen

  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzleien und Unternehmen

  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit dem Programm DATEV LODAS

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person Ute Lange

Ute Lange

Betriebswirtin IHK, Mitarbeiterin der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Christian Beck

Christian Beck

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Christian Beck, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, gründete Anfang 2009 eine ausschließlich auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei in der Metropolregion Nürnberg und betreut gemeinsam mit seinen Kollegen deutschlandweit überwiegend Arbeitgeber in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Zuvor war er neun Jahre für einen Kanzleiverbund aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten tätig und begleitete schwerpunktmäßig Sanierungen, Restrukturierungen und Unternehmenstransaktionen mittelständischer Unternehmen aus gesellschaftsrechtlicher und arbeitsrechtlicher Sicht. Als Partner leitete er dort bereits verantwortlich das Referat Arbeitsrecht. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Herr Beck stark als Referent in der Fortbildung engagiert, leitete in den vergangenen Jahren diverse Seminare zu mehr als fünfzig arbeitsrechtlichen Themen und veröffentlichte verschiedene Praxisratgeber und entwirft gesellschaftsrechtliche Musterverträge.

Portraitbild der referierenden Person Gunther Schwanke

Gunther Schwanke

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Gunther Schwanke, Rechtsanwalt in Nürnberg, ist seit 2011 in der auf das Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei BECK in der Metropolregion Nürnberg tätig. Seit 2015 ist Rechtsanwalt Schwanke geschäftsführender Partner der Kanzlei und betreut Arbeitgeber und Arbeitnehmer in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Im Jahr 2011 hat Rechtsanwalt Schwanke die theoretischen Kenntnisse zum Erwerb des Titels "Fachanwalt für Steuerrecht" erfolgreich nachgewiesen. Seit einigen Jahren ist Herr Schwanke neben der anwaltlichen Tätigkeit als Referent in der Fortbildung und als Autor tätig. Zu verschiedenen arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Themen erstellte und moderierte er zahlreiche Online- und deutschlandweite Präsenzseminare. Seit 2014 bietet er die Onlineseminare "Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung" und "Lohn optimal gestalten" an.

Mi, 06.05.26 | 
13:30 - 16:00 Uhr
Di, 29.09.26 | 
09:00 - 11:30 Uhr
