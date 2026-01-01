Mutterschutz und Elternzeit sind Teil des betrieblichen Alltags. Für Unternehmen sind sie jedoch mit umfangreichen rechtlichen, organisatorischen und abrechnungstechnischen Anforderungen verbunden.

Dabei ist vielen Arbeitgebern nicht bewusst, wie komplex die Regelungen sind und welche Risiken bei einer fehlerhaften Umsetzung bestehen.

Die Mandanten-Info-Broschüre gibt Ihren Mandantinnen und Mandanten einen praxisnahen und verständlichen Überblick über die aktuellen Vorgaben rund um Mutterschutz, Mutterschaftsgeld und Elternzeit. Sie zeigt auf, welche Arbeitgeberpflichten während der Schwangerschaft und nach der Entbindung zu beachten sind und welche Auswirkungen sich auf die Lohnabrechnung ergeben – etwa bei der Berechnung des steuer- und beitragsfreien Arbeitgeberzuschusses zum Mutterschaftsgeld oder im Umlageverfahren.