Mutterschutz und Elternzeit sind Teil des betrieblichen Alltags. Für Unternehmen sind sie jedoch mit umfangreichen rechtlichen, organisatorischen und abrechnungstechnischen Anforderungen verbunden.
Dabei ist vielen Arbeitgebern nicht bewusst, wie komplex die Regelungen sind und welche Risiken bei einer fehlerhaften Umsetzung bestehen.
Die Mandanten-Info-Broschüre gibt Ihren Mandantinnen und Mandanten einen praxisnahen und verständlichen Überblick über die aktuellen Vorgaben rund um Mutterschutz, Mutterschaftsgeld und Elternzeit. Sie zeigt auf, welche Arbeitgeberpflichten während der Schwangerschaft und nach der Entbindung zu beachten sind und welche Auswirkungen sich auf die Lohnabrechnung ergeben – etwa bei der Berechnung des steuer- und beitragsfreien Arbeitgeberzuschusses zum Mutterschaftsgeld oder im Umlageverfahren.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Informations- und Meldepflichten von Arbeitgebern und Beschäftigten. Dabei werden auch die Neuerungen ab dem 01.05.2025 berücksichtigt, durch die die Anzeige- und Mitteilungspflichten durch die Einführung der Textform deutlich vereinfacht wurden.
Darüber hinaus informiert die Broschüre über die ab 2026 geplante Teilzeitaufstockungsprämie und ordnet deren mögliche Bedeutung für Unternehmen ein.
Anhand anschaulicher Beispiele unterstützt die Mandanten-Info Unternehmen dabei, die Regelungen rechtssicher umzusetzen und sich frühzeitig auf gesetzliche Änderungen vorzubereiten.
Axel-Friedrich Foerster
Betriebswirt (VWA)
Herr Axel-Friedrich Foerster ist zuständig für Grundsatzfragen zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht bei dem Energieversorgungsunternehmen N-ERGIE AG in Nürnberg. Zuvor war er bei der Schwarz Gruppe und im Energiekonzern E.ON zentraler Ansprechpartner für Fragen der nationalen und internationalen Arbeitnehmerbesteuerung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen und umfangreiches Praxiswissen und ist Mitglied in mehreren Fachgremien.
