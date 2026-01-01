Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung mit DATEV LODAS
- Definition der ersten Tätigkeitsstätte und Sonderfälle
- Fahrtkosten, Verpflegungspauschalen und Kosten der Unterkunft
- Gestellung von Mahlzeiten – Sachbezugswert und Kürzung der Verpflegungspauschalen
- Umsetzung mit DATEV LODAS
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Das Reisekostenrecht bildet in vielen Unternehmen einen Schwerpunkt neben der eigentlichen Lohnabrechnung. Dabei sind vielfältige Vorschriften im Steuer- und Sozialversicherungsrecht zu beachten. Fehler in der Abrechnung werden oftmals erst in der späteren Betriebsprüfung entdeckt und können zu teuren Nachforderungen führen.
Das Lernvideo vermittelt einen Überblick über das aktuelle Reisekosten- und Bewirtungsrecht und macht Sie mit den gesetzlichen Vorschriften vertraut. Zahlreiche Praxisbeispiele geben Ihnen Sicherheit bei der Abrechnung und zeigen Gestaltungsmöglichkeiten auf.
Einen Schwerpunkt bildet die grundlegende Frage, nach welchen Kriterien eine erste Tätigkeitsstätte bestimmt wird. Im Anschluss werden die wesentlichen steuerbegünstigten Reisekosten wie Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwendungen sowie vom Arbeitgeber gestellte Mahlzeiten aufgezeigt. Abgerundet wird das Thema mit Informationen zur doppelten Haushaltsführung und der Umsetzung im DATEV-Lohnprogramm.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
- Erste Tätigkeitsstätte
- Mehrere Tätigkeitsstätten
- Sonderfälle
- Fahrtkosten
- Verpflegungsmehraufwendungen
- Vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Mahlzeiten
- Kosten der Unterkunft
- Programmlösung zu Reisekosten
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
- (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzleien und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
- Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS
- Gute Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Gunther Schwanke
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Gunther Schwanke, Rechtsanwalt in Nürnberg, ist seit 2011 in der auf das Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei BECK in der Metropolregion Nürnberg tätig. Seit 2015 ist Rechtsanwalt Schwanke geschäftsführender Partner der Kanzlei und betreut Arbeitgeber und Arbeitnehmer in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Im Jahr 2011 hat Rechtsanwalt Schwanke die theoretischen Kenntnisse zum Erwerb des Titels "Fachanwalt für Steuerrecht" erfolgreich nachgewiesen. Seit einigen Jahren ist Herr Schwanke neben der anwaltlichen Tätigkeit als Referent in der Fortbildung und als Autor tätig. Zu verschiedenen arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Themen erstellte und moderierte er zahlreiche Online- und deutschlandweite Präsenzseminare. Seit 2014 bietet er die Onlineseminare "Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung" und "Lohn optimal gestalten" an.
Ute Lange
Betriebswirtin IHK, Mitarbeiterin der DATEV eG
