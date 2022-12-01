Schätzungen im Steuerrecht
- Nichtabgabe der Steuererklärung
- Optimale Einigung und tatsächliche Verständigung
- Rechtsmittel und Minimierung von Haftungsrisiken
Erscheinungstermin: Dezember 2022
Beschreibung
Die Schätzung von Besteuerungsgrundlagen kann empfindliche Steuerforderungen nach sich ziehen. Michael Brinkmann unterstützt Sie bei allen aktuellen Herausforderungen rund um die Schätzung, die heute zunehmend auch auf verfeinerte digitale Analysen von Buchführungsdaten setzt. Er gibt Einblicke in einschlägige Methoden und zahlreiche Empfehlungen zur Vermeidung und Abwehr von Schätzungen. Im Fokus stehen dabei u. a. die Themen:
-
Nichtabgabe der Steuererklärung
-
Betriebsprüfung – mit branchentypischen Besonderheiten und Hinweisen zur Aufdeckung von Kassen- und EDV-Manipulationen
-
Optimale Einigung und tatsächliche Verständigung
-
Rechtsmittel und Minimierung von Haftungsrisiken
Neu in der 6. Auflage werden schätzungsrelevante Besonderheiten für die wichtigsten Steuerarten (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer) jetzt in detaillierteren Einzelkapiteln vorgestellt. Die aktuelle Rechtsprechung ist u. a. im Kontext neuer Analysevarianten berücksichtigt worden. „Moderne“ Begriffe wie „rollierende Zeitreihen“ oder „doppelskalierte Einzelgraphen“ werden dabei ausführlich erläutert.
Kurzinfo
Autor
Dipl.-Finanzwirt Michael Brinkmann
Details & Preise
Schätzungen im Steuerrecht
Erscheinungstermin: Dezember 2022