Schätzungen im Steuerrecht

Fälle – Methoden – Vermeidung – Abwehr
Erscheinungstermin: Dezember 2022

Preis- und Lieferinformationen
Beschreibung

Die Schätzung von Besteuerungsgrundlagen kann empfindliche Steuerforderungen nach sich ziehen. Michael Brinkmann unterstützt Sie bei allen aktuellen Herausforderungen rund um die Schätzung, die heute zunehmend auch auf verfeinerte digitale Analysen von Buchführungsdaten setzt. Er gibt Einblicke in einschlägige Methoden und zahlreiche Empfehlungen zur Vermeidung und Abwehr von Schätzungen. Im Fokus stehen dabei u. a. die Themen:

  • Nichtabgabe der Steuererklärung

  • Betriebsprüfung – mit branchentypischen Besonderheiten und Hinweisen zur Aufdeckung von Kassen- und EDV-Manipulationen

  • Optimale Einigung und tatsächliche Verständigung

  • Rechtsmittel und Minimierung von Haftungsrisiken

Neu in der 6. Auflage werden schätzungsrelevante Besonderheiten für die wichtigsten Steuerarten (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer) jetzt in detaillierteren Einzelkapiteln vorgestellt. Die aktuelle Rechtsprechung ist u. a. im Kontext neuer Analysevarianten berücksichtigt worden. „Moderne“ Begriffe wie „rollierende Zeitreihen“ oder „doppelskalierte Einzelgraphen“ werden dabei ausführlich erläutert.

Kurzinfo

Erscheinungstermin 12/2022
Seitenzahl 629
Format Hardcover 14,8 x 21,0 cm
ISBN Printausgabe 978-3-503-21147-0
Herausgeber Erich Schmidt Verlag
Hinweis zur Produktsicherheit

Autor

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Dipl.-Finanzwirt Michael Brinkmann

