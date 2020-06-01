Art.-Nr. 12403 | Kompaktwissen

Teilung einer Arztzulassung/Jobsharing (E-Book)

Gesetzliche und berufsrechtliche Regelungen der Teilung einer Arztzulassung.
  • Aufnahme eines Jobsharers in die Praxis
  • Entstehung einer Jobsharing-Berufsausübungsgemeinschaft
  • Gesetzliche und berufsrechtliche Rahmenbedingungen

Erscheinungstermin Juni 2020

Einmalig
9,90 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Das Kompaktwissen erläutert die gesetzlichen und berufsrechtlichen Anforderungen an die Teilung einer Arztzulassung/Jobsharing und zeigt die Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der Praxisführung auf.

Die Ausgabe gibt einen Überblick über folgende Inhalte: Begriff des Jobsharings, Aufnahme eines Jobsharers gleichen Fachgebiets in die Praxis durch den Inhaber der Zulassung, Entstehung einer Jobsharing-Berufsausübungsgemeinschaft, Aufnahme des Jobsharers als angestellter Arzt oder als Partner, Erhalt eines eigenen Vertragsarztsitzes (Zulassung), auch in einem gesperrten Gebiet nach zehnjährigem Jobsharing in der gleichen Jobsharing-Berufsausübungsgemeinschaft, keine wesentliche Ausweitung des Umfangs der Praxis im Zeitraum des Jobsharings, Praxisabgabe durch den Zulassungsinhaber mit gesetzlichem Anspruch auf einen Vorrang vor anderen Bewerbern bei der Praxisübernahme.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 06/2020
Seitenzahl 67
Format pdf + epub
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Gesundheitswesen
Kostenlose Leseprobe Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).

Rechtlicher Hinweis

Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.

Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.

Autorinnen

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Nadine Rhode

Bankbetriebswirtin

Finanzierungsspezialistin für Heilberufe und Sozialimmobilien bei der EFC AG mit Sitz in Mannheim. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Beratung von Heilberufsangehörigen. Diese erstreckt sich insbesondere auf die Beratung von Existenzgründern, Apotheken- und Praxisoptimierungen sowie Apotheken- und Praxissanierungen. Ihre Beratungsschwerpunkte werden ergänzt durch Projektfinanzierungen hauptsächlich im Bereich Gesundheitswesen und Pflege sowie deren Betreuung.

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Sabrina Krennrich-Böhm

Steuerberaterin, Dipl. Betriebswirtin (BA)

Fachberaterin für den Heilberufebereich (IFU/ISM gGmbH) ist Partnerin bei WSB Wolf Beckerbauer Hummel & Partner in Eberbach.

Details & Preise

Art.-Nr. 12403 | Kompaktwissen

Teilung einer Arztzulassung/Jobsharing (E-Book)

Gesetzliche und berufsrechtliche Regelungen der Teilung einer Arztzulassung.

Erscheinungstermin Juni 2020

Einmalig
9,90 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12389

Verträge für Arztpraxen (E-Book)
-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 44010

Lieferservice Kompaktwissen Gesundheitswesen (E-Books)