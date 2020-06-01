Teilung einer Arztzulassung/Jobsharing (E-Book)
- Aufnahme eines Jobsharers in die Praxis
- Entstehung einer Jobsharing-Berufsausübungsgemeinschaft
- Gesetzliche und berufsrechtliche Rahmenbedingungen
Erscheinungstermin Juni 2020
Beschreibung
Das Kompaktwissen erläutert die gesetzlichen und berufsrechtlichen Anforderungen an die Teilung einer Arztzulassung/Jobsharing und zeigt die Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der Praxisführung auf.
Die Ausgabe gibt einen Überblick über folgende Inhalte: Begriff des Jobsharings, Aufnahme eines Jobsharers gleichen Fachgebiets in die Praxis durch den Inhaber der Zulassung, Entstehung einer Jobsharing-Berufsausübungsgemeinschaft, Aufnahme des Jobsharers als angestellter Arzt oder als Partner, Erhalt eines eigenen Vertragsarztsitzes (Zulassung), auch in einem gesperrten Gebiet nach zehnjährigem Jobsharing in der gleichen Jobsharing-Berufsausübungsgemeinschaft, keine wesentliche Ausweitung des Umfangs der Praxis im Zeitraum des Jobsharings, Praxisabgabe durch den Zulassungsinhaber mit gesetzlichem Anspruch auf einen Vorrang vor anderen Bewerbern bei der Praxisübernahme.
Info & Leseprobe
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autorinnen
Nadine Rhode
Bankbetriebswirtin
Finanzierungsspezialistin für Heilberufe und Sozialimmobilien bei der EFC AG mit Sitz in Mannheim. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Beratung von Heilberufsangehörigen. Diese erstreckt sich insbesondere auf die Beratung von Existenzgründern, Apotheken- und Praxisoptimierungen sowie Apotheken- und Praxissanierungen. Ihre Beratungsschwerpunkte werden ergänzt durch Projektfinanzierungen hauptsächlich im Bereich Gesundheitswesen und Pflege sowie deren Betreuung.
Sabrina Krennrich-Böhm
Steuerberaterin, Dipl. Betriebswirtin (BA)
Fachberaterin für den Heilberufebereich (IFU/ISM gGmbH) ist Partnerin bei WSB Wolf Beckerbauer Hummel & Partner in Eberbach.
Teilung einer Arztzulassung/Jobsharing (E-Book)
Erscheinungstermin Juni 2020