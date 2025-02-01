Umsatzsteuer in der Arztpraxis, 2. Auflage

Heilbehandlungen sind im Bereich der Humanmedizin grundsätzlich von der Umsatzsteuer befreit. Die Tätigkeit von Medizinern umfasst aber inzwischen ein so breites Spektrum, dass sich der ärztliche Alltag nicht ausschließlich auf die Heilung von Krankheiten beschränkt, sondern darüber hinaus geht. Neben der Behandlung von Menschen schreiben Ärztinnen und Ärzte Gutachten, verfassen Aufsätze in Fachzeitschriften oder begleiten Medikamentenstudien. Oder sie führen Leistungen aus, die keine Heilbehandlung sind oder sie sind über ihre eigentliche heilberufliche Tätigkeit hinaus unternehmerisch tätig - beispielsweise als Vermieter von Ferienwohnungen. Hinzu kommt, dass aufgrund des ständig wachsenden Online-Handels mitunter Waren oder Dienstleistungen aus anderen europäischen Mitgliedstaaten bezogen werden, die der Leistungsempfänger der Umsatzsteuer zu unterwerfen hat. Das gilt bei Vorliegen der Voraussetzungen auch dann, wenn der Empfänger ansonsten nur steuerbefreite Leistungen erbringt.

Aber auch die Erbringung anderer heilberuflicher Leistungen z. B. im Rahmen der Geburtshilfe bzw. im Bereich der Hygiene, die Tätigkeit im Rahmen von Apparategemeinschaften oder auch die umsatzsteuerrechtlichen Aspekte, die mit der Stellung als Arbeitgeber einhergehen, sind im Auge zu behalten.