Umsatzsteuer in der Arztpraxis (E-Book)
- Umsatzsteuerliche Einordnung der ärztlichen Leistungen
- Fallstricke erkennen und vermeiden
- Umsatzsteuer vermeiden und Vorsteuerabzug generieren
Erscheinungstermin: Februar 2025
Beschreibung
Heilbehandlungen sind im Bereich der Humanmedizin grundsätzlich von der Umsatzsteuer befreit. Die Tätigkeit von Medizinern umfasst aber inzwischen ein so breites Spektrum, dass sich der ärztliche Alltag nicht ausschließlich auf die Heilung von Krankheiten beschränkt, sondern darüber hinaus geht.
Neben der Behandlung von Menschen schreiben Ärztinnen und Ärzte Gutachten, verfassen Aufsätze in Fachzeitschriften oder begleiten Medikamentenstudien. Oder sie führen Leistungen aus, die keine Heilbehandlung sind oder sie sind über ihre eigentliche heilberufliche Tätigkeit hinaus unternehmerisch tätig - beispielsweise als Vermieter von Ferienwohnungen.
Die Umsatzsteuer hat somit längst die Arztpraxen erreicht und die Umsatzsteuerpflicht ärztlicher Leistungen rückt immer stärker in den Fokus der Finanzverwaltung. Zunehmend sind die Finanzämter angehalten, bei Betriebsprüfungen auch die umsatzsteuerrechtlichen Aspekte in Arztpraxen unter die Lupe nehmen.
Im Spannungsverhältnis zwischen Unionsrecht, nationaler Gesetzgebung, Verwaltungsauffassung und nicht zuletzt der Rechtsprechung müssen die Leistungen richtig eingeordnet werden, um die verschiedenen Rechtsfolgen im Blick zu haben. Ärzte sind daher gezwungen, sich hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Würdigung der ärztlichen Leistungen von ihrem Steuerberater unterstützen zu lassen, um unangenehme Überraschungen bei künftigen Betriebsprüfungen zu vermeiden.
Die Mandanten-Info-Broschüre informiert Ihre Mandantinnen und Mandanten, welche Fallstricke das Umsatzsteuerrecht für Angehörige der medizinischen Berufe bereithält und welche Fehler bei rechtzeitiger Kenntnis vermeidbar sind. Zudem zeigt die Broschüre auf, wie durch geeignete Gestaltungen die Umsatzsteuer vermieden oder gar ein Vorsteuerabzug generiert werden kann. Hinweise zur aktuellen Gesetzes- und Rechtsprechungslage unterstützen Ihre Mandanten dabei, rechtzeitig Handlungsspielräume zu erkennen und zu nutzen.
Info & Leseprobe
Bestandteil von Mandanten-Info comfort
Digitale Fachliteratur
Mandanten-Info comfort bündelt sämtliche Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter in digitaler Form. Die Mandanten-Infos stehen Ihnen dabei in LEXinform/Info-Datenbank als E-Book oder PDF-Datei und – exklusiv im Abonnement – als Microsoft Word-Datei zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie ein Musteranschreiben zu jedem Thema – und das alles zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen finden Sie unter DATEV Mandanten-Info comfort (Art.- Nr. 65524).
Rechtlicher Hinweis
Autorin
Kerstin Gromadka
Dipl. Finanzwirtin (FH)
Kerstin Gromadka ist Diplom-Finanzwirtin und absolvierte ihr Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Derzeit ist sie im Ministerium für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt im Bereich Umsatzsteuer tätig.
Details & Preise
Erscheinungstermin: Februar 2025