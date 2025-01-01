Dieses Kompaktwissen erläutert umfassend die Grundzüge, rechtlichen Hintergründe und Zusammenhänge, die es beim innergemeinschaftlichen Handel zu bedenken gilt. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die aktuelle Verwaltungsauffassung und die jüngere Rechtsprechung gelegt.

Als Steuerberaterinnen oder Steuerberater erhalten Sie mit diesem Kompaktwissen ausführliche Hinweise zu den Aufzeichnungs- und Erklärungspflichten, die insbesondere beim innergemeinschaftlichen Handel zu beachten sind.

Damit können Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten beim grenzüberschreitenden (Online-) Handel unterstützen, ihnen rechtlich sicher zur Seite stehen und die Einhaltung von Erklärungsfristen überwachen. Besondere und seltene Fallkonstellationen werden dargestellt und ausführlich erläutert, um Fehler oder versehentliche Doppelbesteuerung einzelner Umsätze zu vermeiden.