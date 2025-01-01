Umsatzsteuerliche Besonderheiten beim innergemeinschaftlichen Online-Handel, 2. Auflage (E-Book)
- Lagerung, Verkauf und Erwerb von Waren aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht
- Aufzeichnungs- und Erklärungspflichten
Erscheinungstermin: vsl. Juni 2026
Dieses Kompaktwissen erläutert umfassend die Grundzüge, rechtlichen Hintergründe und Zusammenhänge, die es beim innergemeinschaftlichen Handel zu bedenken gilt. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die aktuelle Verwaltungsauffassung und die jüngere Rechtsprechung gelegt.
Als Steuerberaterinnen oder Steuerberater erhalten Sie mit diesem Kompaktwissen ausführliche Hinweise zu den Aufzeichnungs- und Erklärungspflichten, die insbesondere beim innergemeinschaftlichen Handel zu beachten sind.
Damit können Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten beim grenzüberschreitenden (Online-) Handel unterstützen, ihnen rechtlich sicher zur Seite stehen und die Einhaltung von Erklärungsfristen überwachen. Besondere und seltene Fallkonstellationen werden dargestellt und ausführlich erläutert, um Fehler oder versehentliche Doppelbesteuerung einzelner Umsätze zu vermeiden.
Das Kompaktwissen vermittelt Ihnen das nötige Fachwissen, um umfassend zu beraten, gesetzliche Spielräume zu erkennen und diese für Ihre Mandanten optimal zu gestalten. Sie können Ihre Mandanten somit dahingehend bestärken, sich neuen europaweiten Märkten zu öffnen, umsatzsteuerrechtliche Prüfschemen in den jeweiligen Unternehmen zu initiieren und Bedenken abzubauen.
Durch den Online- und Versandhandel, der auch außerhalb der deutschen Grenzen stattfindet, lassen sich die Umsätze Ihrer Mandanten steigern. Das Kompaktwissen unterstützt Sie zudem dabei, frühzeitig zu erkennen, wenn Ihre Mandanten unbeabsichtigt in ein betrügerisches Geschäftsmodell geraten. Es zeigt Ihnen konkrete Maßnahmen auf, um solche Risiken zu verhindern, sich selbst rechtlich abzusichern und sich gegenüber der Finanzverwaltung eindeutig von potenziell betrügerischen Aktivitäten abzugrenzen.
Kerstin Gromadka
Dipl. Finanzwirtin (FH)
Kerstin Gromadka ist Diplom-Finanzwirtin und absolvierte ihr Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Derzeit ist sie im Ministerium für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt im Bereich Umsatzsteuer tätig.
