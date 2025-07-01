Art.-Nr. 35971 | Kompaktwissen

Umsatzsteuerliche Besonderheiten im Kraftfahrzeuggebrauchtwagenhandel, 3. Auflage

Besonderheiten und Probleme einer spezifischen Mandantschaft
  • Vermittlung oder Eigenhandel – entscheidende Abgrenzungskriterien
  • Typische Problemstellungen
  • Differenzbesteuerung – Voraussetzung und Anwendung
  • Unverzichtbare Nachweise

Erscheinungstermin: Juli 2025

Beschreibung

Der Gebrauchtwagenhandel zählt zu den beratungsintensivsten Branchen – insbesondere im Hinblick auf das Umsatzsteuerrecht. Mandate aus diesem Bereich stellen Steuerberaterinnen und Steuerberater regelmäßig vor große Herausforderungen.

Ein Grund dafür: Die Branche gilt – auch über die Finanzverwaltung hinaus - als besonders betrugsanfällig. Angesichts zahlreicher aufgedeckter Steuerhinterziehungen haben Gesetzgeber und Finanzverwaltung spezielle Regelungen geschaffen, um Missbrauch zu verhindern oder zumindest größtmöglich einzudämmen.

Zusätzliche Komplexität entsteht durch den innergemeinschaftlichen Handel: Reihen- und Dreiecksgeschäfte sowie steuerfreie Ausfuhr- oder innergemeinschaftliche Lieferungen bringen nicht nur erhebliche Besonderheiten, sondern auch Gestaltungsmöglichkeiten mit sich.

Eine lückenlose Dokumentation ist unabdingbar. Belege und Nachweise müssen vollständig, richtig und zeitnah erstellt, gesammelt und archiviert werden.

Das Kompaktwissen gibt einen praxisnahen Überblick über die umsatzsteuerlichen Besonderheiten im Kraftfahrzeuggebrauchtwagenhandel, sensibilisiert für typische Risiken und gibt konkrete Hinweise für die steuerliche Beratung.

Erscheinungstermin 07/2025
Seitenzahl 140
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis
Autorin

Kerstin Gromadka

Dipl. Finanzwirtin (FH)

Kerstin Gromadka ist Diplom-Finanzwirtin und absolvierte ihr Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Derzeit ist sie im Ministerium für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt im Bereich Umsatzsteuer tätig.

