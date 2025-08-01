Die Kleinunternehmerbesteuerung ist zum 01.01.2025 grundlegend reformiert worden. Bis zum 31.12.2024 ist die Kleinunternehmerbesteuerung ausschließlich national aufgestellt und kann nur von im Inland ansässigen Unternehmen in Anspruch genommen werden. Ab dem 01.01.2025 wird es innerhalb der europäischen Union erstmals auch eine grenzüberschreitende Besteuerung geben.

Des Weiteren wurden die Umsatzgrenzen angehoben. Eine Kleinunternehmerbesteuerung kann ab 2025 dann erfolgen, wenn der Gesamtumsatz des Unternehmens im vergangenen Kalenderjahr nicht mehr als 25.000 Euro betrug und im laufenden Jahr die Grenze von 100.000 Euro nicht überschreitet. Sobald im laufenden Jahr die 100.000 Euro-Grenze überschritten wird, kann es erstmalig unterjährig zu einem Wechsel von der Kleinunternehmerbesteuerung zur Regelbesteuerung kommen.