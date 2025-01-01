Umwandlung einer GmbH in eine GmbH & Co. KG, 3. Auflage (E-Book)
- Voraussetzungen
- Rechtsfolgen
- Steuerliche Auswirkungen
Beschreibung
In der Praxis besteht häufig das Bedürfnis, das in der Rechtsform der GmbH betriebene unternehmerische Engagement zu beenden und fortan in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG fortzuführen. Gründe für einen Rechtsformwechsel können z. B. die Flexibilität der Personengesellschaft bei der Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter, die unmittelbare steuerliche Nutzung von Verlusten im Rahmen des § 15a EStG oder die Vorbereitung der Unternehmensnachfolge sein. Während die begünstigte Übertragung von Anteilen an einer GmbH erbschaft- und schenkungsteuerlich regelmäßig eine unmittelbare Beteiligung des Erblassers oder Schenkers von mehr als 25 % an der GmbH erfordert, setzen die Vergünstigungen nach den §§ 13a bis 13c sowie 28a ErbStG bei der unentgeltlichen Übertragung von Anteilen an einer GmbH & Co. KG keine Mindestbeteiligung voraus.
Der Rechtsformwechsel kann durch die Liquidation der GmbH mit nachfolgender Gründung einer GmbH & Co. KG erfolgen. Als Alternative kommt die unmittelbare Umwandlung in eine GmbH & Co. KG in Betracht. Im Gegensatz zu einer Liquidation kann diese auf entsprechenden Antrag ohne Auflösung und Versteuerung der stillen Reserven vollzogen werden. Dabei ist lediglich eine fiktive Ausschüttung und Besteuerung der thesaurierten Gewinne vorgesehen. Das Umwandlungsgesetz stellt hierfür die Verschmelzung auf eine GmbH & Co. KG oder den Formwechsel in eine GmbH & Co. KG zur Verfügung.
Das Kompaktwissen enthält eine praxisorientierte Darstellung der zivil- und steuerrechtlichen Voraussetzungen, Folgen und Auswirkungen der Umwandlung einer in Deutschland ansässigen, und mittelständisch geprägten GmbH in eine GmbH & Co. KG, sowohl auf der Gesellschaftsebene als auch bei den Gesellschaftern. Die ebenfalls vom Umwandlungssteuergesetz erfassten grenzüberschreitenden Umwandlungsvorgänge werden dagegen nicht behandelt. Berücksichtigt wurden die zum Teil steuerverschärfenden Änderungen durch das am 05.12.2024 verkündete Jahressteuergesetz 2024, die jüngere Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und die Verwaltungsauffassung im überarbeiteten Anwendungsschreiben des Bundesfinanzministeriums zum Umwandlungssteuergesetz vom 02.01.2025.
Prof. Dr. Hans Ott
Dipl.-Kaufmann, Steuerberater, vereidigter Buchprüfer
Herr Prof. Dr. Hans Ott, geb. 1957, ist als Steuerberater und vereidigter Buchprüfer in Köln tätig. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen vor allem in der steuerlichen Behandlung bei der Umstrukturierung bzw. Umwandlung von Unternehmen sowie beim Unternehmenskauf und der Unternehmensnachfolge. Seit dem Jahre 2000 lehrt er außerdem als Professor für Steuer- und Revisionswesen an der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach und vertritt dort die Lehrgebiete Besteuerung von Unternehmen, Umwandlungssteuerrecht sowie Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht. Seit vielen Jahren ist er auch als Referent zu steuerrechtlichen Themen vor allem im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mit den Schwerpunkten Besteuerung von Kapitalgesellschaften und deren Gesellschaftern, Umwandlung und Umstrukturierung von Unternehmen, Unternehmenskauf und Unternehmensnachfolge tätig. Daneben besteht eine langjährige Tätigkeit als Herausgeber sowie Buch- bzw. Fachautor mit zahlreichen Veröffentlichungen in steuerlichen Fachzeitschriften.
