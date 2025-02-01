Verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten bei Vermietung und Verpachtung (E-Book)
- Darstellung der Abschreibungsmöglichkeiten im Bereich der Wohnraumvermietung
- Vergleich der neuen Abschreibungsmöglichkeiten anhand von Beispielsfällen
Erscheinungstermin: Februar 2025
Beschreibung
Die Abschreibungsmöglichkeiten bei der Vermietung einer Immobilie ist ein entscheidender Aspekt für Vermieter, um ihre steuerliche Belastung zu optimieren und langfristige finanzielle Vorteile zu erzielen.
In diesem Kompaktwissen werden die neuen bzw. verbesserten Möglichkeiten der Abschreibung im Bereich der Wohnraumvermietung dargestellt. Es handelt sich dabei um die neue degressive AfA (§ 7 Abs. 5a EStG), die Verbesserung der Sonderabschreibung § 7b EStG sowie die Erhöhung der linearen AfA nach § 7 Abs. 4 EStG.
Neben der Erläuterung von wichtigen Details wird auch gezeigt, wie sich die Vorschriften kombinieren lassen, um Ihre Mandantinnen und Mandanten in diesem Bereich steuerlich optimal zu beraten. Außerdem erfolgt die Betrachtung, in welchem Umfang erhöhte negative Einkünfte zur Bedienung von Finanzierungsdarlehen eingesetzt werden können. Für alle drei Vorschriften wird jeweils ein Beispielsfall rechnerisch dargestellt. Somit ist der Vergleich der drei neuen Möglichkeiten möglich.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autor
Wolfgang Eggert
Diplom-Finanzwirt (FH), Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Der Referent ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Er hat neben den Berufsexamina die Prüfung als Certified IFRS Accountant (basic + advanced certificate) absolviert. Wolfgang Eggert ist hauptberuflicher Dozent im Bereich Steuerberatung und Bilanzierung. Darüber hinaus erstellt er die Inhalte für elektronische Medien und verfasst Aufsätze sowie Bücher. Außerdem gibt er Unterricht im Rahmen der Vorbereitung zur Steuerberaterprüfung. Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Beratung von Kolleginnen und Kollegen - Beratung für Berater/innen – in Gestaltungs- und Zweifelsfragen sowie die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen. Er war zuvor Gesellschafter und Geschäftsführer von Schorr Eggert Kasanmascheff Steuerberatungsgesellschaft mbH Forchheim sowie der Treuhand GmbH Franken Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und hat die Niederlassung in Forchheim aufgebaut. Begonnen hat er seine berufliche Arbeit als Bearbeiter in der Rechtsbehelfsstelle und der Betriebsprüfung bei der bayerischen Finanzverwaltung.
Details & Preise
Verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten bei Vermietung und Verpachtung (E-Book)
Erscheinungstermin: Februar 2025