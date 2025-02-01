Die Abschreibungsmöglichkeiten bei der Vermietung einer Immobilie ist ein entscheidender Aspekt für Vermieter, um ihre steuerliche Belastung zu optimieren und langfristige finanzielle Vorteile zu erzielen.

In diesem Kompaktwissen werden die neuen bzw. verbesserten Möglichkeiten der Abschreibung im Bereich der Wohnraumvermietung dargestellt. Es handelt sich dabei um die neue degressive AfA (§ 7 Abs. 5a EStG), die Verbesserung der Sonderabschreibung § 7b EStG sowie die Erhöhung der linearen AfA nach § 7 Abs. 4 EStG.