Vertragsgestaltung am Bau
- Musterformulierungen
- Abrechnung und Zahlungen
- Besonderheiten für Verträge mit Verbrauchern
Erscheinungstermin: März 2021
Beschreibung
„Alles was Sie sagen, kann und wird gegen Sie verwendet werden.“ Das gilt insbesondere auch für die Formulierung von Verträgen. Daher muss man bei deren Erstellung äußerst sorgfältig arbeiten.
Das Kompaktwissen erläutert, worauf bei der Formulierung von Bauverträgen zu achten ist. Behandelt werden die Bedeutung der VOB/B und ihre Vereinbarung als Vertragsbestandteil. Dargestellt werden die wichtigsten Regelungen im Bauvertrag, wie Festlegung und Rangfolge der Vertragsbestandteile.
Besonders die Leistungsbeschreibung und Vorgaben zu Änderungen der Leistung müssen im Vertrag genau festgelegt werden. Zumal der BGH zuletzt entschieden hat, dass die VOB/B nicht beschreibt, wie Nachträge zu berechnen sind..
Autor
Professor Dr. Mark von Wietersheim
Rechtsanwalt
Rechtsanwalt Professor Dr. Mark von Wietersheim ist seit 1996 als Rechtsanwalt zugelassen. Seit 2009 ist er auch Geschäftsführer des gemeinnützigen forum vergabe e.V. In seinen Tätigkeiten als Rechtsanwalt und Inhouse-Jurist im DB-Konzern hat er eine Vielzahl von Bau- und Infrastrukturprojekten und die damit zusammenhängenden Vergaben betreut. Mehrere Jahre hat er im Hauptausschuss des DVA an der Fortschreibung der VOB/B und VOB/C mitgewirkt. Professor Dr. von Wietersheim hat einen Lehrauftrag an der Hochschule Osnabrück. Zu den Themen Privates Baurecht und Vergaberecht hat er viele Vorträge gehalten sowie zahlreiche Bücher und Artikel veröffentlicht oder als Herausgeber betreut.
