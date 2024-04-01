Es wird viel geredet und spekuliert über die Bedürfnisse und Wünsche der Generationen Y und Z. Was das genau bedeutet, weiß jedoch niemand. Häufig nicht einmal die jungen Menschen selbst. Deshalb ist es wichtig, sie zu fördern und zu begleiten, sich aber auch die eigenen Rechte zu bewahren.

Tatsache ist, dass mit dem 18. Geburtstag für das „Kind“ selbst, aber vor allem auch für seine Eltern, ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Was bis dato selbstverständlich war, nämlich Verantwortung der Eltern, Kindergeld, Freibeträge für Kinder und sonstige davon abhängige steuerrechtliche Vergünstigungen, gibt es nur noch, wenn die Gründe dafür vorliegen.

Eine Ausbildung beispielsweise ist so ein Grund. Aber auch hier lauern Tücken, denn die Kernfrage lautet: Was ist eine Ausbildung? Wann ist eine Ausbildung beendet? Wann beginnt eine zweite oder gar dritte Ausbildung? Was ist mit studierenden Kindern, die zuhause noch ein Zimmer haben und auch sonst finanziell unterstützt werden? Was ist mit kranken oder behinderten Kindern? Wie werden Auslandsaufenthalte gewertet? Was ist, wenn das Kind während seiner Ausbildung ebenfalls Geld verdient?