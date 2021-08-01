Wahl der richtigen Lohnsteuerklasse
- Änderung der Steuerklasse bei Verheirateten
- Sonderfall bei Bezug von Lohnersatzleistungen
Erscheinungstermin: August 2021
Beschreibung
Die Steuerklassenwahl entscheidet darüber, wieviel Netto-Gehalt Monat für Monat bei den Angestellten ankommt.
Dabei gilt es, diverse Sonderkonstellationen korrekt zu beurteilen, um die optimale Steuerklasse zu ermitteln. So bei Elternzeit oder Arbeitslosigkeit. Bei der Zahlung von Sterbegeld etwa ist die Lohnsteuerklasse der erbenden Person relevant und muss angefordert werden.
Die Mandanten-Info geht auf die Lohnsteuerklassen für Ehegatten und weitere praxisrelevante Besonderheiten ein.
Neben der Wahl wird das Procedere der Änderung der Lohnsteuerklassen für Verheiratete und bei Bezug von Lohnersatzleistungen, dargestellt. So erhalten Ihre Mandanten alles Wichtige zur optimalen Steuerklassenwahl komprimiert aufbereitet.
Musteranschreiben
Die Broschüren können kostengünstig im C5-Umschlag versendet werden. Des Weiteren haben wir für Sie ein Musteranschreiben im Microsoft Word®-Format vorbereitet, das Sie sich hier herunterladen können.
Info & Leseprobe
Die Visitenkarte Ihrer Kanzlei
DATEV MyMarketing
Sie haben die Möglichkeit, diese Mandanten-Info-Broschüren mit Kanzleilogo und weiteren individuellen Angaben drucken zu lassen.
Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür den Direktlink oder www.datev-mymarketing.de.
Die Lieferzeit für individualisierte Mandanten-Info-Broschüren beträgt ca. 7 Tage bei einer Mindestbestellmenge von 20 Stück.
Autor
Axel-Friedrich Foerster
Betriebswirt (VWA)
Herr Axel-Friedrich Foerster ist zuständig für Grundsatzfragen zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht bei dem Energieversorgungsunternehmen N-ERGIE AG in Nürnberg. Zuvor war er bei der Schwarz Gruppe und im Energiekonzern E.ON zentraler Ansprechpartner für Fragen der nationalen und internationalen Arbeitnehmerbesteuerung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen und umfangreiches Praxiswissen und ist Mitglied in mehreren Fachgremien.
Details & Preise
Wahl der richtigen Lohnsteuerklasse
Erscheinungstermin: August 2021