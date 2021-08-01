Art.-Nr. 32498 | Mandanten-Info-Broschüre

Wahl der richtigen Lohnsteuerklasse

Optimale Steuerklassenwahl für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
  • Änderung der Steuerklasse bei Verheirateten
  • Sonderfall bei Bezug von Lohnersatzleistungen

Erscheinungstermin: August 2021

-

Beschreibung

Die Steuerklassenwahl entscheidet darüber, wieviel Netto-Gehalt Monat für Monat bei den Angestellten ankommt.

Dabei gilt es, diverse Sonderkonstellationen korrekt zu beurteilen, um die optimale Steuerklasse zu ermitteln. So bei Elternzeit oder Arbeitslosigkeit. Bei der Zahlung von Sterbegeld etwa ist die Lohnsteuerklasse der erbenden Person relevant und muss angefordert werden.

Die Mandanten-Info geht auf die Lohnsteuerklassen für Ehegatten und weitere praxisrelevante Besonderheiten ein.

Neben der Wahl wird das Procedere der Änderung der Lohnsteuerklassen für Verheiratete und bei Bezug von Lohnersatzleistungen, dargestellt. So erhalten Ihre Mandanten alles Wichtige zur optimalen Steuerklassenwahl komprimiert aufbereitet.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 08/2021
Seitenzahl 16
Format DIN A5
Autor

Portraitbild der referierenden Person Axel-Friedrich Förster

Axel-Friedrich Foerster

Betriebswirt (VWA)

Herr Axel-Friedrich Foerster ist zuständig für Grundsatzfragen zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht bei dem Energieversorgungsunternehmen N-ERGIE AG in Nürnberg. Zuvor war er bei der Schwarz Gruppe und im Energiekonzern E.ON zentraler Ansprechpartner für Fragen der nationalen und internationalen Arbeitnehmerbesteuerung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen und umfangreiches Praxiswissen und ist Mitglied in mehreren Fachgremien.

