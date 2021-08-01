Wahl der richtigen Lohnsteuerklasse

Die Steuerklassenwahl entscheidet darüber, wieviel Netto-Gehalt Monat für Monat bei den Angestellten ankommt.

Dabei gilt es, diverse Sonderkonstellationen korrekt zu beurteilen, um die optimale Steuerklasse zu ermitteln. So bei Elternzeit oder Arbeitslosigkeit. Bei der Zahlung von Sterbegeld etwa ist die Lohnsteuerklasse der erbenden Person relevant und muss angefordert werden.

Die Mandanten-Info geht auf die Lohnsteuerklassen für Ehegatten und weitere praxisrelevante Besonderheiten ein.