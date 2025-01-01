Art.-Nr. 35827 | Kompaktwissen

Zuwendungen an Beschäftigte optimal gestalten 2026, 18. Auflage

Steueroptimale Zusatzleistungen im Überblick
  • Aktuelle Entwicklungen im Lohnsteuerrecht
  • Wichtige steuerbegünstigte Leistungen
  • Mehr Netto vom Brutto

Erscheinungstermin: vsl. Mai 2026

Die 18. Auflage der Kompaktwissen-Ausgabe zeigt Ihnen die wichtigsten steuer- und sozialversicherungsfreien Nebenleistungen sowie alternative Gestaltungsmöglichkeiten der Entlohnung ab dem 01.01.2026 auf.

Damit bleiben Sie hinsichtlich der Änderungen und Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung auf dem aktuellen Stand.

Behandelt werden klassische Nebenleistungen, wie etwa Aufmerksamkeiten, Beihilfen, Berufskleidung oder der Firmenwagen. Ein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Trends wie beispielsweise dem Betriebssport, der Überlassung betrieblicher Datenverarbeitungsgeräte, elektrisches Aufladen von E-Fahrzeugen und E-Fahrrädern oder Sprachkursen.

In Berechnungsbeispielen zeigt das Kompaktwissen die wichtigsten steuerfreien Arbeitgeberleistungen. Es enthält die für das Jahr 2026 maßgeblichen steuerfreien Erstattungsbeträge sowie die aktuellen gesetzgeberischen Maßnahmen.

Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Erscheinungstermin (vsl.) 05/2026
Seitenzahl (ca) 80
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Lohn und Personal für Unternehmen
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal

DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)

Portraitbild der referierenden Person Axel-Friedrich Förster

Axel-Friedrich Foerster

Betriebswirt (VWA)

Herr Axel-Friedrich Foerster ist zuständig für Grundsatzfragen zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht bei dem Energieversorgungsunternehmen N-ERGIE AG in Nürnberg. Zuvor war er bei der Schwarz Gruppe und im Energiekonzern E.ON zentraler Ansprechpartner für Fragen der nationalen und internationalen Arbeitnehmerbesteuerung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen und umfangreiches Praxiswissen und ist Mitglied in mehreren Fachgremien.

