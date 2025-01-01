Wir garantieren die Lauffähigkeit von DATEV-Software nur unter Windows 11. Andere Systeme werden nicht unterstützt.

Wenn Sie DATEV-SmartIT trotzdem unter einem anderen Betriebssystem betreiben möchten, finden Sie "Erfahrungen aus der Praxis" im Hilfe-Dokument 1080147.

Wie Sie die DATEV-SmartIT an Tablets oder einem macOS Client aufrufen, wird Ihnen im Hilfe-Dokument 1025499 beschrieben.

Beachten Sie, dass wir Sie in diesem Fall bei etwaigen Problemen nicht unterstützen können.