Ich kann DATEV-SmartITConnect nach dem Download nicht starten.
Installieren Sie DATEV-SmartIT Connect erneut. Wie Sie vorgehen, finden Sie in Kapitel 4.1. im Hilfe-Dokument 0904086.
Die Installation bricht beim Punkt "Sicherheitspaket compact installieren" ab.
Mit DATEV-SmartIT Connect wird das DATEV Sicherheitspaket compact installiert. Wenn Sie eine veraltete Vollversion des DATEV Sicherheitspakets installiert haben, bricht die Installation ab. Prüfen Sie, welche Situation bei Ihnen zutrifft:
- Sie arbeiten ausschließlich mit DATEV-SmartIT. Lokale DATEV-Programme werden nicht mehr benötigt: Deinstallieren Sie das Sicherheitspaket. Wie das geht, finden Sie im Hilfe-Dokument 1071041.
- Sie verwenden auf Ihrem lokalen Rechner DATEV-Programme, die Sie nicht über DATEV-SmartIT nutzen: Aktualisieren Sie Ihr Sicherheitspaket. Wie das geht, erfahren Sie im Hilfe-Dokument 1019613.
Starten Sie anschließend die Installation von DATEV-SmartIT Connect erneut.
Ich habe ein anderes Betriebssystem als Windows 11 - z. B. macOS.
Wir garantieren die Lauffähigkeit von DATEV-Software nur unter Windows 11. Andere Systeme werden nicht unterstützt.
Wenn Sie DATEV-SmartIT trotzdem unter einem anderen Betriebssystem betreiben möchten, finden Sie "Erfahrungen aus der Praxis" im Hilfe-Dokument 1080147.
Wie Sie die DATEV-SmartIT an Tablets oder einem macOS Client aufrufen, wird Ihnen im Hilfe-Dokument 1025499 beschrieben.
Beachten Sie, dass wir Sie in diesem Fall bei etwaigen Problemen nicht unterstützen können.