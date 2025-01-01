Ich kann DATEV-SmartITConnect nach dem Download nicht starten.

Installieren Sie DATEV-SmartIT Connect erneut. Wie Sie vorgehen, finden Sie in Kapitel 4.1. im Hilfe-Dokument 0904086.

 

 

 

Die Installation bricht beim Punkt "Sicherheitspaket compact installieren" ab.

Mit DATEV-SmartIT Connect wird das DATEV Sicherheitspaket compact installiert. Wenn Sie eine veraltete Vollversion des DATEV Sicherheitspakets installiert haben, bricht die Installation ab. Prüfen Sie, welche Situation bei Ihnen zutrifft:

  • Sie arbeiten ausschließlich mit DATEV-SmartIT. Lokale DATEV-Programme werden nicht mehr benötigt: Deinstallieren Sie das Sicherheitspaket. Wie das geht, finden Sie im Hilfe-Dokument 1071041.
  • Sie verwenden auf Ihrem lokalen Rechner DATEV-Programme, die Sie nicht über DATEV-SmartIT nutzen: Aktualisieren Sie Ihr Sicherheitspaket. Wie das geht, erfahren Sie im Hilfe-Dokument 1019613.

Starten Sie anschließend die Installation von DATEV-SmartIT Connect erneut.

 

 

 

Ich habe ein anderes Betriebssystem als Windows 11 - z. B. macOS.

Wir garantieren die Lauffähigkeit von DATEV-Software nur unter Windows 11. Andere Systeme werden nicht unterstützt.

Wenn Sie DATEV-SmartIT trotzdem unter einem anderen Betriebssystem betreiben möchten, finden Sie "Erfahrungen aus der Praxis" im Hilfe-Dokument 1080147.

Wie Sie die DATEV-SmartIT an Tablets oder einem macOS Client aufrufen, wird Ihnen im Hilfe-Dokument 1025499 beschrieben.

Beachten Sie, dass wir Sie in diesem Fall bei etwaigen Problemen nicht unterstützen können.

 

