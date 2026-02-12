Alle DATEV‑Cloud‑Anwendungen werden schrittweise ihre Anmeldung auf das DATEV-Konto umstellen. Konkret für DATEVasp heißt das:

DATEVasp-Serviceportal | Ab Mitte Februar 2026

Beim Anmelden am DATEVasp‑Serviceportal erhalten Sie einen Hinweis, dass Ihre DATEV SmartCard/SmartLogin mit Ihrem DATEV‑Konto verknüpft werden muss. Sie können dafür ein bereits vorhandenes DATEV‑Konto verwenden oder in diesem Schritt ein Konto anlegen.

Bis spätestens 04.05.2026

Bitte erstellen Sie bis zu diesem Zeitpunkt Ihr DATEV‑Konto und verknüpfen Sie es mit Ihrer DATEV SmartCard/SmartLogin. Ab dem 04.05.2026 ist die Anmeldung am DATEVasp-Serviceportal ohne DATEV‑Konto nicht mehr möglich.

DATEVasp | Zweite Jahreshälfte 2026

In der zweiten Jahreshälfte 2026 wird auch die Anmeldung an DATEVasp auf das DATEV‑Konto umgestellt.

Bis dahin melden Sie sich bei DATEVasp wie gewohnt mit Ihrem bisherigen Anmeldeverfahren an. Wenn Sie zuvor aufgrund der Umstellung für das DATEVasp‑Serviceportal ein DATEV‑Konto erstellt und Ihre DATEVSmartCard/SmartLogin damit verknüpft haben, sind Sie bereits vollständig auf die zweite Jahreshälfte vorbereitet.