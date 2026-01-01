Microsoft 365 im DATEVasp-Umfeld
In DATEVasp können Sie entweder ein klassisches Microsoft-Office-Paket oder Microsoft 365 einsetzen. Um Microsoft 365 in DATEVasp nutzen zu können, ist eine entsprechende Vorbereitung notwendig. Planen Sie dafür ausreichend Zeit ein. Auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie wichtige Informationen, die Sie bei der Umstellung auf Microsoft 365 unterstützen.
Wie wird Microsoft 365 in DATEVasp bereitgestellt?
Microsoft 365 ist die neue Produktwelt von Microsoft. Microsoft 365 setzt sich aus verschiedenen Online-Anwendungen (z. B. Microsoft Word im Browser), Online-Services (z. B. Microsoft Teams) und installierbarer Office-Software (z. B. Microsoft Word Desktop App) zusammen.
Kernbestandteil sind die gängigen Office-Lösungen in einer installierten Version sowie als Online-Anwendung. Die gängigen Office-Lösungen können nun zusätzlich via Browser geräteunabhängig aufgerufen und eingesetzt werden.
Für den Einsatz von Microsoft 365 ist ein Tenant erforderlich. Der Tenant stellt eine Instanz innerhalb der Microsoft Cloud dar, die einer Organisation zugewiesen wird. Er dient als Container für Benutzer, Lizenzen und Einstellungen.
Die Zuweisung eines Tenants schafft eine eindeutige Identität für die Organisation. Auf diese Weise werden kundenspezifische Konfigurationen und Daten innerhalb des Tenants organisiert und geschützt.
Die Bereitstellungsart variiert abhängig davon, ob Sie bereits im Besitz eines Tenants sind oder nicht.
Sie setzen Microsoft 365 noch nicht ein?
Als Microsoft-Cloud-Solution-Provider hat DATEV die Möglichkeit, Ihnen Microsoft 365 (inkl. Lizenzen) in Ihrer DATEVasp-Umgebung bereitzustellen. Wir erstellen für Ihre Organisation eine neue Microsoft-365-Umgebung (Tenant) und weisen allen DATEVasp-Benutzern eine Microsoft-365-Lizenz (in der Regel: Microsoft 365 Business Premium) zu.
Die Beauftragung und das künftige Benutzermanagement von Microsoft 365 können Sie direkt in Ihrem DATEVasp-Serviceportal vornehmen. Die entstehenden Microsoft-365-Konten werden mit den DATEVasp-Benutzern synchronisiert. So können Sie Ihre DATEVasp-Anmeldedaten verwenden, um Microsoft 365 zu nutzen.
Sie nutzen bereits Microsoft 365?
In diesem Fall haben Sie zwei Optionen:
1. Übernahme einer bestehenden Microsoft-365-Umgebung durch DATEV
Wenn Sie Microsoft 365 bereits einsetzen und einen Tenant besitzen, kann DATEV Ihren bestehenden Tenant übernehmen. DATEV wird dann zu Ihrem Lizenzgeber. Wie bei einer Tenant-Neuanlage durch DATEV profitieren Sie nach der Übernahme Ihres Tenants von folgenden Mehrwerten: Benutzersynchronisation mit DATEVasp, Lizenzverwaltung im DATEVasp-Serviceportal sowie dem DATEV-Support.
Wichtig: Private und Familienabonnements (Microsoft 365 Single / Family) können nicht in DATEVasp eingesetzt werden. In Ihrem vorhandenen Tenant muss ein Geschäftsabonnement (z. B. Microsoft 365 Business Premium oder Microsoft 365 Apps for Enterprise) aktiv sein. Andernfalls ist eine Übernahme Ihrer bestehenden Microsoft-365-Umgebung durch DATEV nicht möglich. Informationen zum Wechsel zu einem Business-Abonnement erhalten Sie in der Microsoft-Dokumentation.
2. Bereitstellung der Microsoft-365-Apps zur Nutzung kundeneigener Lizenzen – Bring your own license (BYOL)
Alternativ können Sie lediglich die Installation der Microsoft-365-Apps für Ihre DATEVasp-Umgebung anfordern. Anschließend können Sie sich mit Ihren lizenzierten Microsoft-365-Konten in den Microsoft-365-Apps in DATEVasp anmelden. Administration, Benutzermanagement und Support liegen weiterhin bei Ihrem Lizenzgeber.
Wichtig: Für die Nutzung von Microsoft 365 in DATEVasp sind Lizenzen erforderlich, die Shared Computer Activation (SCA) unterstützen. Das sind beispielsweise Enterprise-Lizenzen, wie Office 365 E3. Microsoft 365 Business Premium ist die einzige Business-Lizenz, die ebenfalls zum Einsatz von Microsoft 365 in DATEVasp genutzt werden kann. Andere Business-Lizenzen können nicht eingesetzt werden.
Was ändert sich durch die Umstellung auf Microsoft 365?
Vorher
DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft® Office-Paket
Wenn Sie das DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft® Office-Paket beziehen, werden die Office-Programme lokal auf Ihren Server-Systemen installiert. Sie können die Lizenzen ausschließlich in Ihrer DATEVasp-Umgebung nutzen. Die Dateien, die Sie mit den Office-Programmen in DATEVasp erstellen und speichern, liegen in der DATEV-Cloud.
Nachher
DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft® 365 – Infrastruktur & Betrieb
Nach der Umstellung auf Microsoft 365 bleiben die Schnittstellen zur DATEV-Software weiterhin bestehen. Änderungen ergeben sich vor allem bei den Einsatzmöglichkeiten. Nach der Umstellung auf Microsoft 365 können Sie die Microsoft-365-Apps mit Ihren Lizenzen auch außerhalb Ihrer DATEVasp-Umgebung nutzen, beispielsweise auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
Zusätzlich können Sie die Office Online-Anwendungen (z. B. Microsoft PowerPoint im Browser) und Cloud-Anwendungen (z. B. Microsoft Teams) von Microsoft 365 einsetzen. Das bietet Ihnen neue Möglichkeiten einer digitalen Kollaboration. Wichtig: Diese Dienste werden in der Microsoft Cloud betrieben.
Sie entscheiden
Sie entscheiden selbst, wann Sie in der Microsoft Cloud arbeiten und dort Daten ablegen. Die Verantwortlichkeiten zwischen DATEV und Ihnen als Kunde sind klar getrennt.
Allgemeine Informationen zur Nutzung von Microsoft 365 und zur Integration in die DATEV-Software finden Sie hier.
Welche Lizenzen können Sie in DATEVasp nutzen? Wie sieht die Berechnung aus?
Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Microsoft-365-Lizenzen. Die Angebote reichen von einfachen Abonnements für den privaten Gebrauch über Business-Varianten bis hin zu umfassenden Enterprise-Lösungen. Jedoch eignen sich nicht alle Abonnements für den Einsatz in einer ASP-Umgebung.
Übersicht möglicher Microsoft-365-Lizenzen in DATEVasp
LizenzübersichtWenn Sie DATEV zur Bereitstellung einer neuen Microsoft-365-Umgebung oder Übernahme Ihres bestehenden Tenants beauftragen, übernimmt DATEV für Sie die Lizenzbreitstellung sowie den Support. Sie erhalten Ihre IT, Ihre DATEV-Software und Microsoft 365 aus einer Hand.
Entnehmen Sie die anfallenden Kosten für die Umstellung auf Microsoft 365 und/oder Microsoft Exchange Online (Auftragsservice DATEVasp) sowie die Preise für die Microsoft 365 Lizenzen der DATEV-Preisliste.
Wie berechnet sich das Zusatzmodul Microsoft® 365?
Beim Einsatz von Microsoft 365 Lizenzen von DATEV ergibt sich die Berechnungsgrundlage aus zwei Positionen:
- Die abzurechnende Menge des Artikels DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft® 365 – Infrastruktur & Betrieb (Art.-Nr. 42600) richtet sich nach der Anzahl der lizenzierten DATEVasp-Benutzer.
- Zusätzlich werden die jeweils gebuchten Microsoft 365 Lizenzen von DATEV in den vorliegenden Mengen verrechnet. In der Regel erhalten im Zuge der Umstellung alle Benutzer die Microsoft 365 Business Premium Lizenz. Gebuchte, aber nicht zugewiesene Lizenzen werden ebenfalls berechnet.
Optionale Lizenzen:
- Visio Plan 2 (Art.-Nr. 42605)
- Project Plan 3 (Art.-Nr. 42606)
Hinweise
- Das DATEVasp Zusatzmodul für Microsoft® Office-Paket (Art.-Nr. 42036) wird im Rahmen der Umstellung durch das neue Zusatzmodul Microsoft® 365 ersetzt und nicht mehr verrechnet.
Wozu wird Microsoft Entra ID P1 benötigt?
Für einen hohen Zugriffsschutz richten wir in Ihrem Microsoft-365-Tenant die mehrstufige Authentifizierung ein. Dadurch können Sie Microsoft 365 z. B innerhalb der DATEVasp-Sitzung ohne einen weiteren Authentifizierungsfaktor nutzen. Für den Einsatz außerhalb von DATEVasp benötigen Sie einen weiteren Authentifizierungsfaktor.
Microsoft Entra ID P1 ist erforderlich, um die Verwaltung dieser Authentifizierung für Sie zu ermöglichen. Diese zusätzliche Lizenz ist für alle Benutzer in Ihrem Microsoft-365-Tenant verpflichtend.
Besonderheit: Benutzer mit einer Microsoft 365 Business Premium Lizenz benötigen keine separate Microsoft Entra ID P1 Lizenz. Dieser Dienst ist in der Microsoft 365 Business Premium Lizenz bereits enthalten.
Umgang mit bestehenden Microsoft 365 Lizenzen bei Tenant-Übernahme
Wenn Sie bereits Microsoft 365 nutzen und über einen Tenant verfügen, der von DATEV übernommen werden soll, wird DATEV künftig Ihr Lizenzgeber. Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren bestehenden Lizenzen finden Sie hier.
Wie läuft die Umstellung ab?
Bevor Sie Microsoft 365 in DATEVasp einsetzen können, durchlaufen Sie einen mehrschrittigen Umstellungsprozess im DATEVasp-Serviceportal.
Bereitstellung von Microsoft 365 in DATEVasp
Im DATEVasp-Serviceportal im Bereich Software-Management finden Sie den Menüpunkt Microsoft 365. Dort werden Sie Schritt für Schritt durch die Bereitstellung geführt.
Im letzten Schritt buchen Sie einen Termin für die Umstellung. An dem Termin werden wir Ihnen die Microsoft-365-Apps, einschließlich Microsoft Teams, in DATEVasp bereitstellen.
Hinweis zu Microsoft Exchange Online:
Wenn Sie Microsoft Exchange Online nutzen möchten, beauftragen Sie dies nach Buchung Ihres Umstellungstermins im DATEVasp-Serviceportal. Weitere Informationen zur Bereitstellung von Microsoft Exchange Online finden Sie hier.
Wer unterstützt mich bei den Schritten?
Im Rahmen der Umstellung auf Microsoft 365 in DATEVasp sind möglicherweise Anpassungen an Systemen außerhalb der DATEVasp-Umgebung erforderlich, z. B. an Ihren lokalen Rechnern oder im Kundenportal Ihres Domänenproviders (sofern DATEVnet nicht Ihr Anbieter ist). Unsere Checklisten bieten Ihnen einen Überblick über die Aufgaben zur Umstellung auf Microsoft 365. Bei Aufgaben, die mit einem Schraubenschlüssel-Symbol gekennzeichnet sind, ist technisches Wissen erforderlich. Bei Bedarf können Sie sich an Ihren IT-Partner oder einen DATEV Solution Partner wenden, um diese Aufgaben gemeinsam anzugehen.
Checklisten
Schulungsangebote
Bereiten Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Microsoft 365 vor
Schulen Sie alle Anwenderinnen und Anwender. Für Ihren gelungenen Einstieg in Microsoft 365 haben wir verschiedene Angebote zur Vorbereitung auf das Arbeiten mit Microsoft 365 zusammengestellt. Neben Lernvideos bieten wir auch eine Ganztagsberatung vor Ort. Alle Angebote finden Sie hier: Schulungsangebote zur Vorbereitung auf das Arbeiten mit Microsoft 365
Informationsphase abgeschlossen
Sie sind bereit für eine Umstellung, wenn die folgenden Aussagen zutreffen:
- Ich weiß, ob Microsoft 365 das Richtige für mich ist.
- Ich kenne die datenschutzrechtlichen Herausforderungen und bin mir der Verantwortung bewusst.
- Ich weiß, welche Tätigkeiten im Rahmen der Vorbereitung auf mich zukommen und wie ich die Umstellung gestalten möchte.
Starten Sie jetzt die Umstellung auf Microsoft 365 im DATEVasp-Serviceportal:
Sie haben noch Fragen?
Häufig gestellte Fragen rund um die Nutzung von Microsoft 365 in DATEVasp finden Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument 1019444.
Sollten Ihre Fragen im Hilfe-Dokument nicht beantwortet werden, schicken Sie uns gerne einen Servicekontakt und teilen Sie uns darin Ihre Fragen mit.