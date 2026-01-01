Für welche Produkte und Themen Sie einen telefonischen Kontakt über den Terminservice buchen können, sehen Sie auf https://go.datev.de/terminservice.

Wählen Sie aus der Übersicht das passende Thema aus und buchen Sie einen geeigneten Termin. Einfach ausprobieren!

Die Rückruf-Termine finden von Montag bis Freitag im Zeitraum von 8:00 Uhr bis 16:30 Uhr statt. In einigen Fachbereichen sind auch spätere Termine möglich.

Der Terminservice steht Ihnen bei Fragen zu den DATEV-Programmen zur Verfügung und kostet je Anfrage 15 EUR zzgl. USt.

Wir rufen Sie zum gebuchten Zeitpunkt innerhalb einer Zeitspanne von zehn Minuten an.