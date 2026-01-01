Die Vorteile des Terminservice
- Planbare Erreichbarkeit – ohne Wartezeiten
Ein fester Rückruftermin lässt sich perfekt in Ihren Arbeitsalltag integrieren und wird garantiert pünktlich eingehalten.
- Direkt zum passenden Experten – ohne Umwege
Ihr Anliegen landet sofort beim richtigen Ansprechpartner, der Ihr Thema präzise bearbeitet.
- Optimal vorbereitet – effizient zur Lösung
Wir bereiten Ihr Anliegen vor, damit die Gesprächszeit maximal wirkungsvoll genutzt wird und Sie schnell zur Lösung kommen.
So buchen Sie einen Termin
Für welche Produkte und Themen Sie einen telefonischen Kontakt über den Terminservice buchen können, sehen Sie auf https://go.datev.de/terminservice.
Wählen Sie aus der Übersicht das passende Thema aus und buchen Sie einen geeigneten Termin. Einfach ausprobieren!
Die Rückruf-Termine finden von Montag bis Freitag im Zeitraum von 8:00 Uhr bis 16:30 Uhr statt. In einigen Fachbereichen sind auch spätere Termine möglich.
Der Terminservice steht Ihnen bei Fragen zu den DATEV-Programmen zur Verfügung und kostet je Anfrage 15 EUR zzgl. USt.
Wir rufen Sie zum gebuchten Zeitpunkt innerhalb einer Zeitspanne von zehn Minuten an.
Weitere Informationen
- Zu den Selbsthilfeangeboten der DATEV
- Zum Überblick über das gesamte Serviceangebot